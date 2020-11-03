愛琴海強震81死 3歲女童受困65小時…奇蹟獲救！

3歲女童裴林契克受困65小時後奇蹟獲救。（路透）

愛琴海強震發生後已過66小時，土耳其和希臘已增至81人死亡、近1000人受傷。重災區土耳其第3大城伊茲米爾2日上午傳出好消息，3歲女童裴林契克受困65小時後，奇蹟獲救。

自從震後第3天以來，搜救團隊在伊茲米爾倒塌建物下找到更多遺體。據土耳其災害與應變管理署（AFAD）指出，強震已造成79人罹難、962人受傷。不過搜救隊2日傳達好消息，3歲女童裴林契克在震後65小時，身體被金色鋁箔保溫毯包裹、送出倒塌公寓的瓦礫堆，現場響起如雷掌聲，有搜救隊員不禁感動流淚。

安納杜魯新聞社報導，裴林契克的母親、一對10歲的雙胞胎姊姊、7歲哥哥已於震後23小時獲救；但是哥哥送醫後不治。

愛琴海強震死亡人數上升至81人，一名14歲少女受困瓦礫堆58小時後獲救。（路透）

在此之前，搜救人員2日凌晨還救出14歲少女許琳，她受困瓦礫堆下58小時，身上有傷勢，被送醫救治。土耳其1日還救出一名受困34小時的70歲老翁西提姆，土耳其衛生部長柯卡在推特 發文表示，老翁獲救時表示：「我從未放棄希望。」

截至目前，土耳其已從斷垣殘壁下救出106人。AFAD指出，主震後已發生1120起餘震、其中43起規模超過4.0。

當地10月30日下午2時51分發生的這起強震，震央在伊茲米爾省外海的愛琴海中。美國 地質調查所（USGS）測報地震 規模為7.0，震源深度10公里。不過AFAD的測報規模為6.6，震源深度為16.5公里。