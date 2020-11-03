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紐總理「國會過半」仍組聯合政府 拉同志、原民入閣

編譯中心／綜合2日電
新任外交部長馬胡塔下巴位置有莫克文面，為毛利族女性的傳統刺青，也是首名擔任外交部長的毛利女性。（路透）
新任外交部長馬胡塔下巴位置有莫克文面，為毛利族女性的傳統刺青，也是首名擔任外交部長的毛利女性。（路透）

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）2日公布她稱之為「非常多元」的內閣名單，包括第一位公開出櫃的副總理，以及首位女性原住民外交部長。

阿爾登率領左派勞工黨在國會選舉取得壓倒性勝利，依法可以單獨組成政府並執政，但阿爾登1日仍與本屆大選贏得10席的綠黨簽署合作協議，盼能共築更穩定的聯合政府。

阿爾登的新內閣陣容，將以因應新冠疫情和推動經濟復甦為優先任務。阿爾登指派羅伯森（Grant Robertson）擔任副總理，成為紐西蘭第一位公開同性戀身分的副總理。

49歲的羅伯森在阿爾登競選時擔任首席策略師，除了保有原來的財政部長職務外，還身兼基礎建設部長。阿爾登被問到由男同志擔任副總理的重要性時，她回答說，選擇羅伯森是因為他的領導能力，而非性取向。她說：「紐西蘭最棒的一件事就是，我們所處的場域這些問題往往是次要。」

由20人組成的內閣中，男女比例為12：8，原住民也占相當的比例，包括新任外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）。她在下巴位置有莫克文面，為毛利族女性的傳統刺青。

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