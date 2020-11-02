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法國再傳教堂攻擊 里昂教士遭霰彈槍擊中胸部

編譯中心／綜合1日電
法國里昂一座教堂外10月31日再傳出槍擊事件，一名持有削短型霰彈槍的槍手開槍擊傷一名希臘東正教教士，造成教士身受重傷。(美聯社)
法國里昂一座教堂外10月31日再傳出槍擊事件，一名持有削短型霰彈槍的槍手開槍擊傷一名希臘東正教教士，造成教士身受重傷。(美聯社)

法國幾天前才發生一起教堂攻擊案，釀成3死，里昂（Lyon）一座教堂外10月31日再傳出槍擊事件，一名持有削短型霰彈槍的槍手開槍擊傷一名希臘東正教教士，造成教士身受重傷。

中央社引述法新社報導，不願具名的警方消息人士表示，52歲教士卡卡維拉基（Nikolaos Kakavelaki）10月31日午後準備關門離開教堂時，遭槍手開槍擊傷，目前人在醫院救治，傷勢嚴重。

槍手犯案後迅速逃離現場，不過里昂檢察官稍後宣布一名嫌疑人已落網。

檢察官賈蓋（Nicolas Jacquet）表示：「符合目擊者描述的嫌疑人已遭警方拘留。」

根據與這起調查案關係密切的消息人士說法，槍手朝教士胸部近距離連開2槍，犯案動機不明。

賈蓋表示，現階段不排除也不傾向任何假設。

在這起槍擊案發生前不久，南部尼斯市（Nice）聖母教堂29日才發生攻擊事件，導致3人死亡，本月稍早還有一名教師在課堂上展示諷刺伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫，慘遭斬首。

里昂檢察官辦公室透過聲明表示，目擊者和路過的巡邏員警聽到槍聲後，「看見一人逃離現場，並在教堂後門處發現一名受到槍傷的男子」。

檢方表示，已經著手展開調查，且「與國家反恐檢察當局維持密切聯繫」。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）也就此事召開危機小組會議商討對策。

希臘東正教教堂大主教伊羅尼莫斯（Ieronymos）譴責這起「違反人類思維邏輯的恐怖事件」。

他在雅典向記者表示：「天理難容的狂熱極端分子與訴諸暴力和死亡的基要派拿宗教當子彈，瞄準自由的心臟，特別是他人的信仰自由。」

法國里昂一座教堂外10月31日再傳出槍擊事件，一名持有削短型霰彈槍的槍手開槍擊傷...
法國里昂一座教堂外10月31日再傳出槍擊事件，一名持有削短型霰彈槍的槍手開槍擊傷一名希臘東正教教士，造成教士身受重傷。(美聯社)

槍擊 內政部

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