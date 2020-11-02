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大阪「廢市」公投 市民否決升格 維新會挫敗

編譯李京倫／綜合1日電
日本大阪市1日舉行「大阪都構想」公民投票，結果顯示，市民否決大阪市升格，大阪市確定將繼續存在。（路透資料照片）
日本大阪市1日舉行「大阪都構想」公民投票，結果顯示，市民否決大阪市升格，大阪市確定將繼續存在。（路透資料照片）

日本大阪市1日舉行「大阪都構想」公民投票，決定大阪市是否要實質升格為類似東京都的大阪都。共同社報導，結果顯示，市民否決大阪市升格，大阪市確定將繼續存在。這對以推動升格為主要政策的地方政黨「日本維新會」是一大打擊。

這是2015年來大阪市第二次舉辦類似公投。日本維新會黨魁、大阪市長松井一郎一日晚間在開票結果明朗後開記者會說，他會在市長任滿後退出政壇，意即這次公投後，維新會將同時失去招牌政策和黨魁。

大阪市約224萬有投票權的居民投票，投票結果具法律約束力。大阪市選舉委員會宣布，投票率為62.35%，低於上次的66.83%。

大阪都構想是在2025年1月1日廢除大阪市，將大阪市目前24個轄區合併為「淀川」、「北」、「中央」和「天王寺」四個特別區，由大阪府管理。若投票通過，大阪市將是日本1956年實施政令指定都市制度以來，首度有指定都市被廢除，有130年歷史的大阪市將不復存在，是日本地方自治史的大事。

日本「大都市地域特別區設置法」規定，設置特別區的道府縣可視為都，但該法沒有更名的相關規定，要將大阪府更名為大阪都還需制定相關特別法。

「大阪都構想」最早是曾任大阪府知事與大阪市長的橋下徹在2010年提出，橋下創立地方政黨「大阪維新會」推動此事，並曾在2015年5月舉辦公投，但反對方以50.4%的得票率，險勝贊成方的49.6%得票率，雙方得票差距僅1萬741票，橋下徹隨後宣布退出政壇。

去年大阪維新會代表（黨魁）松井一郎與代表代理執行吉村洋文，都在地方選舉壓倒性勝出，分別當選大阪市長與大阪府知事，第二度推動「大阪都構想」公投。與自民黨合組執政聯盟的公明黨也支持此構想。不過，自民黨等政黨反對，認為會使地方政府財政吃緊。

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