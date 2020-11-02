超強颱風「天鵝」橫掃菲國至少釀10死 轉撲越南

超級颱風「天鵝」1日侵襲菲律賓艾爾貝省，一名男子看著自己的住家被洪水和土石流淹沒。（路透）

今年為止全球威力最強的風暴、超級颱風「天鵝」，1日快速橫越菲律賓呂宋島南部，近40萬民眾已撤離家園避難，官員回報至少10死，還有斷電、基礎設施受損、洪災和火山泥流等災情，民航當局下令關閉馬尼拉主要門戶艾奎諾國際機場。「天鵝」目前已減弱，移向越南中部。

路透報導，菲國氣象局在天鵝登陸畢科爾區後，已將它從超級颱風降級。雖然氣象局調降警報等級，但仍在1日上午11時的公告中警告，天鵝在行經首都馬尼拉南方省分時，依舊構成威脅。

畢科爾區艾爾貝省省長比查拉表示，天鵝在畢科爾區兩處兩度登陸。民防部門在一份聲明稱已有10人死亡。其中一人被樹木擊中而死，還有一名五歲孩童被溢流的河水沖走。豪雨也在艾爾貝省馬永火山附近引發火山泥流，淹沒兩座相鄰村莊許多房屋，造成多人死亡。當地吉諾巴坦鎮警察 局長塔佩爾少校說：「我們已尋獲三具遺體，並正在尋找其他三具遺體。」

新聞頻道與社群媒體 上的影片顯示河川氾濫，多處堤壩被毀，畢科爾區一些村莊泡在水中，部分地區電力、通訊中斷。奎松省省長斯瓦瑞茲表示，由於許多樹木遭天鵝颱風吹倒壓垮輸電線路，有十座城鎮斷電。

菲律賓災害應變單位說，馬尼拉都會區和周遭地區有3000萬人可能受颱風影響。總統杜特蒂 發言人羅奎指出，杜特蒂在南部家鄉納卯市監督災害應變狀況。衛生當局則提醒疏散中心內的民眾保持社交距離，以防傳染新冠病毒。

天鵝是繼2013年海燕颱風後，侵襲菲律賓的最強颱風之一。當年海燕造成超過6300人喪生。