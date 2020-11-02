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選前表態？柏林杜莎夫人蠟像館 把川普丟進垃圾桶

編譯中心／綜合1日電
德國柏林杜莎夫人蠟像館，將美國總統川普蠟像放進垃圾桶。（路透）
德國柏林杜莎夫人蠟像館，將美國總統川普蠟像放進垃圾桶。（路透）

11月3日美國總統大選在即，但德國柏林的杜莎夫人蠟像館10月30日將共和黨籍美國總統川普的蠟像放進大型垃圾箱，似乎反映對大選的預期。

杜莎夫人蠟像館行銷經理說：「在美國總統大選前，今天的活動相當具有象徵性意義。我們移除柏林杜莎夫人蠟像館的川普蠟像，是要預做準備。」川普的前任和對頭歐巴馬的雕像仍留在原地，露出滿面笑容，似乎是精心算計的羞辱川普之舉。

館方也在社群網站發文表示：「美國大選迫在眉睫，我們正在為下一任總統騰出空間」 ， 呼籲想看川普雕像的遊客要趕緊把握機會。

川普幾個月以來在全美民調中落後民主黨挑戰者白登，部分原因是川普低估新冠疫情的態度及政策；但根據最近民調，川普在幾個關鍵州取得進展。

路透報導指出，蠟像館此舉意在表達對美國總統大選的預期，但蠟像館展示美國多位前總統，不管選舉結果如何，川普像可能很快會被推回去。

此外，一份30日公布的民調顯示，若歐洲參與美國大選投票，白登將大勝川普，凸顯川普在歐洲不受歡迎。法國民調機構BVA在10月的調查顯示，英國、法國、德國、義大利與西班牙中，德國人最支持白登，66%受訪者挺白，僅8%願意投給川普。而英國挺川受訪者最多，但也只有17%。

墨西哥抗議民眾1日聚集邊境城市蒂華納，譴責川普的移民政策，並焚燒川普肖像。（路透...
墨西哥抗議民眾1日聚集邊境城市蒂華納，譴責川普的移民政策，並焚燒川普肖像。（路透）

在墨西哥，31日有大批抗議民眾聚集在美國邊境外，焚燒川普和一名邊境巡邏人員肖像。他們譴責川普的移民政策，並敦促美國人在11月3日大選中拒絕川普。移民活躍人士卡斯楚表示：「我們呼籲人們投票反對川普，支持希望。白登向我們承諾人道主義移民改革，我們將關注確保這項承諾得以兌現。」

歐盟9日外長會議 討論與美關係

未來由誰執掌白宮，除攸關跨大西洋未來4年夥伴關係，也將牽動國際政治。歐盟9日將召開外長會議，討論歐盟與美國及中國三邊關係前景。

川普過去4年對歐洲多次批評，除了批評歐洲對抗伊朗、中國勢力不夠努力外，也責備歐盟成員國領導人未提高北約（NATO）軍費分攤。此外，川普更不滿歐美雙方貿易不平衡情況。不過，今年8月歐盟仍對美國釋出善意，同意對進口美國龍蝦免稅，這對美國緬因州捕龍蝦漁民屬正面訊息。

川普 美國 歐盟

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