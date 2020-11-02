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日媒：日本擬建新型「神盾艦」 防禦北韓中國飛彈

編譯中心／綜合1日電

日媒報導，日本政府可能放棄建造飛彈攔截專用艦，選擇建造搭載「陸基神盾」雷達與飛彈發射系統、且具備自我防護能力的新型神盾艦，來防禦北韓中國的飛彈威脅。

日本讀賣新聞報導，根據不只一位的日本政府相關人士透露，有關日本政府決定放棄部署的「陸基神盾」（Aegis Ashore）替代方案，目前已知以建造新型神盾艦為主進行檢討，目的不光是要防禦來自北韓的彈道飛彈，也假想攔截來自中國、持續高性能化的巡弋飛彈（cruise missile），以保有「整合飛彈防空能力」作為方向。

陸基神盾上的SPY-7雷達及飛彈發射系統，將被轉用在新型神盾艦上；加上飛彈防禦功能，讓新型神盾艦可以擁有因應敵方船艦、潛艦、戰機攻擊的自我防護能力。

至於新型神盾艦的規模，目前已有可能方案出爐，大小跟預定2021年3月服役的神盾艦「羽黑號」（全長170公尺）差不多。

共同社引用官方消息指出，日本政府將據兩間受委託民營公司最快11月中旬提交的中期報告，於年底前下決定。

一旦要建造新型神盾艦，除了高額的建造費用，還必須加上將陸基神盾部分組件改裝成可以用在艦艇上的費用，如何抑制整個建造成本是未來課題。另外，海上自衛隊目前為人手不足所苦，新型神盾艦上人員安排也成未來必須檢討的事項。

「陸基神盾」計畫原為減輕海上自衛隊人手不足問題，但為約20億美元造價及導彈攔截後跌落民居的風險，6月宣布擱置至2028年。

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