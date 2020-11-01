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泰王法政大學頒證書 近5000畢業生缺席抗議

編譯中心／綜合31日電
泰國反政府示威學生領袖帕努蓬遭員警鎖喉而昏厥。（路透）
泰國反政府示威學生領袖帕努蓬遭員警鎖喉而昏厥。（路透）

泰國反政府及要求改革王室之聲持續，法政大學30、31日舉行畢業典禮，由泰王瓦吉拉隆功頒授畢業證書，但部分學生拒絕出席以示抗議，也有示威學生在校內擺放經常批評王室的異見學者人型紙牌，藉以表達不滿。

泰國國家電視台（Thai PBS）引述消息人士稱，今年9600名法政大學畢業生中，有一半人缺席畢業典禮彩排，比例遠多於去年的一成。杯葛畢業典禮的23歲學生蘇潘納說：「這是傳達我們對泰王不滿，及我們要求改革的信息。」

此外，有學生在校園擺出歷史學家頌薩及政治學者帕文的真人大小紙牌，兩人皆是流亡海外的王室批評者。一名學生說：「我選擇與頌薩的紙牌合照，因為我尊敬他，我認為他只是說出真相，勇於公開批評君主制。」

學運領袖 遭警鎖喉昏厥

此外，四名社運領袖30晚獲准保釋，不過出獄不久就遭到便衣刑警逮捕，其中3位被轉送曼谷警局，欲以它案再度扣留。不過雙方就轉送是否合法發生衝突，24歲的帕努蓬坐警車抵達警署時一度昏厥，送院後沒有生命危險。泰國人權律師表示，帕努蓬在警車上被警員鎖喉導致昏迷。其餘兩名社運領袖，一人輕傷、一人虛弱脫水，皆住院觀察。

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