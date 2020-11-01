中東、南亞「反法示威」蔓延 高呼斬首、燒馬克宏畫像

阿富汗穆斯林示威者30日吊死仿馬克宏的人偶。（Getty Images）

法國總統馬克宏 因誓言剷除國內「極端伊斯蘭分子」，導致與穆斯林國家關係緊張，中東及南亞多國爆發反法示威；在巴基斯坦、黎巴嫩至加薩地帶，數以萬計穆斯林參與遊行 ，焚燒馬克宏畫像，部分遊行演變成警民衝突。

巴黎教師在課堂上展示「查理周刊」諷刺穆罕默德的漫畫後，遭伊斯蘭極端分子當街斬首，舉世震驚。馬克宏事後揚言對穆斯林採取行動以捍衛言論自由，引發伊斯蘭世界的不滿。29日尼斯也發生恐襲造成3人死亡，緊張情勢加劇。

孟加拉穆斯林30日毆打仿馬克宏的人偶。（路透）

孟加拉、巴基斯坦萬人遊行

中東及南亞多個國家的穆斯林，30日結束周五禮拜後參與反法示威。中央社引述法新社報導，在孟加拉首都達卡約有2萬人遊行，這是達卡5天以來第2波反法遊行。群眾要求抵制法國產品，高呼「我們都是先知的士兵」，還有人焚燒馬克宏的人偶。

34歲商人阿克巴爾說，「他們怎麼敢侮辱我們的先知」，並表明他身為穆斯林，願意為先知的榮譽「犧牲我的頭顱」。

巴基斯坦最大城市喀拉蚩也有1萬人示威，首都伊斯蘭馬巴德的示威則演變成警民衝突，群眾對警察扔石塊，警方則以催淚瓦斯控制局勢。有約2000名示威者走向法國駐巴基斯坦大使館 ，大喊「驅逐法國狗」、「斬首褻瀆者」，但在抵達大使館前就被擋下。

黎巴嫩同樣有示威者嘗試走近法國駐當地大使官邸，被鎮暴警察阻止，雙方爆發衝突。在耶路撒冷舊城遊行的巴勒斯坦人則一度與以色列警方爭執，三人被捕。

在阿富汗、與法國關係較友好的黎巴嫩，甚至非洲的利比亞、馬里等的國，也出現大小遊行隊伍，比亞首都黎波里示威群眾踐踏法國國旗，電視台轉播在全國各地爆發的遊行，穆斯林神職人員也於談話節目上批評「對先知的攻擊」。在歐洲，英國倫敦法國大使館外也有示威者聚集。

示威者30日聚集在法國駐倫敦大使館外，抗議法國總統馬克宏。（美聯社）

國家領袖抨擊馬克宏言論

除了民眾群情激憤，數個國家領袖也發聲譴責馬克宏的言論。巴基斯坦總理康恩控訴馬克宏攻擊穆斯林的信仰，呼籲穆斯林國家合作對付在歐洲日益增長的「恐伊斯蘭症」。

土耳其總統厄多安辦公室矢言針對「查理周刊」的另一幅漫畫採取「法律和外交行動」。這幅漫畫描繪厄多安穿著內褲，一手拿著啤酒，一手掀起女人的裙子。土耳其新聞電視台NTV報導，安卡拉當局已召見法國大使館一名資深外交官。

伊朗最高領袖哈米尼稱馬克宏捍衛諷刺漫畫之舉「愚蠢」，對投票給他的選民也是種「侮辱」。

至於在印度，具印度教民族主義色彩的政府力挺馬克宏，屬於少數的穆斯林社群領導人則呼籲抵制法國產品。