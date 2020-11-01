日本自衛隊擬動員14萬人演習 因應中國攻台

美日同盟滿60周年，正面臨中國 軍事挑戰。日本 陸上自衛隊研議明年實施動員約14萬人的演習，規模空前，因應包括中國武力侵犯台灣時，日本如何避免受波及。

日本讀賣新聞報導，日本陸上自衛隊正研議明年實施大型演訓，將動員幾乎全體陸上自衛隊員約14萬人，以探討戰車等的移動或布局。上一次日本實施大規模演習是冷戰時期1985年，當時預設蘇聯侵攻北海道的狀況。這次預設的是日本的西南群島有狀況，中國侵攻的情況。

報導說，自衛隊研議實施大規模演習的理由之一是中國頻頻在釣魚台 海域入侵「領海」，做出挑釁行為，但日本政府目前戒備的是「台灣有事」，也就是中國武力犯台的情況。

如果中國武力犯台的話，對日本而言，在地理上最有關連的是釣魚台列嶼等日本的西南群島可能成為被侵攻的對象。一名日本前陸上自衛隊軍官表示，如果有中國武力犯台跡象的話，日本應迅速在西南群島展開部署。

疫情發生前，中國的軍力被認為在2035年左右將趕上美國，但這預測的時間可能得大幅提前。有日本政府高官透露，如果中國武力犯台的話，對美軍來說，就是「客場比賽」。美軍兵棋推演預設中國武力犯台的情況，結果美軍持續敗戰。