馬克宏喊話穆斯林 上半島電視：我被謊言斷章取義

法國總統馬克宏 近日支持諷刺漫畫的言論，引發穆斯林國家激烈反法聲浪。他在半島電視台專訪中表示，自己的話「被謊言斷章取義」，希望風波能盡快平息。

長達55分鐘的專訪中，馬克宏首先指出，「即使法國也曾經歷過恐怖攻擊，但這是國際上首次出現如此強烈的反法聲浪，這一切都是因許多誤會而來，我希望藉此澄清」。

他重申法國模式的基石，「就是共和國價值、新聞自由、繪畫與創作諷刺畫的自由」。他表示，「我了解人們可能會被這些諷刺畫嚇到，但我永遠無法接受用它來合理化暴力」。

由於過去幾周有許多國家領袖與政府，指控他企圖透過諷刺漫畫汙辱先知默罕默德；馬克宏表示，自己的言論遭到「斷章取義」。他指出：「他們說我『支持羞辱先知的漫畫』，我從沒這麼說過。……首先這些諷刺漫畫嘲諷所有宗教，沒有針對哪個宗教，此外還有所有領袖。再者，我保護這個權利，因為這就是我的角色。」他強調，作為法國總統，他無法因為有人覺得震驚就限縮大家的權利。

馬克宏也藉著這個機會澄清並沒有汙名化穆斯林的意圖，只是想要對抗法國境內的恐怖主義。他認為，伊斯蘭世界的反應來自於太多的謊言，「讓人以為我支持這些漫畫，但我支持的是在法國可以自由書寫、思考、繪畫，因為我認為這很重要，這是我們的權利，我們的自由」。

此外，馬克宏表示，部分伊斯蘭國家抵制法國貨品的行動很「荒謬」與「無法接受」，但他了解發動抵制的部分團體與領袖，都是被謊言所誤導。

專訪中馬克宏也談及土耳其總統厄多安「對北約盟友的行為相當好戰」，他希望「事件能平息下來」。馬克宏也呼籲厄多安「尊重法國、尊重歐盟 、尊重歐盟的價值，不要再說謊，也不要出言不遜」。

卡達半島電視台擁有超過2500萬觀眾，其中主要在中東與北非地區，這次專訪凸顯了馬克宏向阿拉伯世界喊話的企圖。