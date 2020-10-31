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尼斯恐攻全法戒備 大馬前總理推文：穆斯林有權殺害法國人

編譯莊蕙嘉／綜合30日電
穆斯林在法國駐倫敦大使館前抗議，舉著馬克宏被足印踩在臉上的海報。（美聯社）
穆斯林在法國駐倫敦大使館前抗議，舉著馬克宏被足印踩在臉上的海報。（美聯社）

法國尼斯29日發生攻擊案，造成三人死亡、多人受傷，凶嫌犯案時皆高喊「真主至大」，引發族裔緊張。在各國領導人紛紛譴責恐攻暴行、表達支持法國之際，今年2月下台的馬來西亞前總理馬哈迪卻發推文稱「穆斯林有權殺害數百萬法國人民」，引發眾怒，推特已刪除他的推文。

尼斯恐攻案凶手為21歲的突尼西亞男子奧伊薩育，今年9月經由義大利進入歐洲，10月初抵達法國。據稱他在法國沒有身分，也沒有申請庇護。奧伊薩育29日上午持刀進入聖母院教堂殺害三人。警方正調查他犯案動機。

尼斯案約兩小時後，南法城市亞維儂、中部城市里昂也發生攻擊事件。尼斯和亞維儂嫌犯當時皆高喊「真主至大」。

在法國尼斯發生恐怖襲擊之後，穆斯林在法國駐倫敦大使館前抗議。(美聯社)
在法國尼斯發生恐怖襲擊之後，穆斯林在法國駐倫敦大使館前抗議。(美聯社)

總統馬克宏趕赴尼斯，稱此案為「伊斯蘭恐怖攻擊」，並宣布將投入「哨兵行動」巡邏主要城市的軍力由3000增至7000人。法國已將恐怖警戒調升至最高級。

不過在此敏感之際，馬哈迪連發多則推文，其中提到中學教師遭斬首案。馬哈迪說：「法國人在他們的歷史進程中，殺死了數百萬人。當中許多人是穆斯林。穆斯林有權憤怒，並為過去遭受的屠殺而殺害數百萬法國人。」

雖然馬哈迪也說：「整體而言，穆斯林並未採用『以眼還眼』的法律。穆斯林沒有。法國人不該採行。」推特最初僅將有關殺死「數百萬法國人」的推文標記為「美化暴力」，但不久後推文被刪除。

推特 義大利 馬克宏

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