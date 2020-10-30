控馬克宏汙衊 印尼極端組織將赴法大使館抗議

法國總統馬克宏 日前針對伊斯蘭的談話引起多國不滿。印尼 的極端伊斯蘭組織譴責馬克宏汙衊全球穆斯林，下周將到法國大使館 抗議。印尼外交部昨天已召見法國大使，表達立場。

有線電視新聞網印尼頻道報導，印尼的極端伊斯蘭組織「212聯盟」、「捍衛伊斯蘭教士聯合會教令」將在11月2日到法國駐印尼大使館抗議馬克宏。

法國中學歷史教師帕第（Samuel Paty）因在課堂上向學生展示伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫，16日在學校附近不幸遭歹徒斬首殺害。

馬克宏22日出席法國政府為帕第舉行的紀念儀式，向他致敬，並表示法國會為言論自由而戰，不會放棄政治諷刺漫畫。他說，伊斯蘭是當今在全世界各地都陷入危機的宗教，矢言法國將繼續對抗國內的伊斯蘭分裂主義。

馬克宏的言論已經激起許多中東穆斯林國家不滿，發起抵制法國貨的運動。

有線電視新聞網印尼頻道報導，數百民眾28日在中爪哇梭羅市（Solo）抗議馬克宏，表演戴馬克宏面具的一名民眾被打的行動劇，現場群眾歡呼，呼籲拒買法國貨。

雅加達郵報報導，印尼副總統安明（Ma’ruf Amin）的發言人指出，安明對馬克宏的談話感到遺憾。他認為，馬克宏對伊斯蘭的認識以偏概全，沒有思考到伊斯蘭不同流派的差異，也沒有思考到有人誤解伊斯蘭。

印尼伊斯蘭最高組織、伊斯蘭學者理事會秘書長安華（Anwar Abbas）指出，馬克宏應該收回他的談話，並道歉。他要提醒馬克宏，言論自由應正確使用，否則將會在世界各地造成混亂，製造敵意並引發復仇行動。