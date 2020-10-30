我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

控馬克宏汙衊 印尼極端組織將赴法大使館抗議

編譯中心╱綜合29日電

法國總統馬克宏日前針對伊斯蘭的談話引起多國不滿。印尼的極端伊斯蘭組織譴責馬克宏汙衊全球穆斯林，下周將到法國大使館抗議。印尼外交部昨天已召見法國大使，表達立場。

有線電視新聞網印尼頻道報導，印尼的極端伊斯蘭組織「212聯盟」、「捍衛伊斯蘭教士聯合會教令」將在11月2日到法國駐印尼大使館抗議馬克宏。

法國中學歷史教師帕第（Samuel Paty）因在課堂上向學生展示伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫，16日在學校附近不幸遭歹徒斬首殺害。

馬克宏22日出席法國政府為帕第舉行的紀念儀式，向他致敬，並表示法國會為言論自由而戰，不會放棄政治諷刺漫畫。他說，伊斯蘭是當今在全世界各地都陷入危機的宗教，矢言法國將繼續對抗國內的伊斯蘭分裂主義。

馬克宏的言論已經激起許多中東穆斯林國家不滿，發起抵制法國貨的運動。

有線電視新聞網印尼頻道報導，數百民眾28日在中爪哇梭羅市（Solo）抗議馬克宏，表演戴馬克宏面具的一名民眾被打的行動劇，現場群眾歡呼，呼籲拒買法國貨。

雅加達郵報報導，印尼副總統安明（Ma’ruf Amin）的發言人指出，安明對馬克宏的談話感到遺憾。他認為，馬克宏對伊斯蘭的認識以偏概全，沒有思考到伊斯蘭不同流派的差異，也沒有思考到有人誤解伊斯蘭。

印尼伊斯蘭最高組織、伊斯蘭學者理事會秘書長安華（Anwar Abbas）指出，馬克宏應該收回他的談話，並道歉。他要提醒馬克宏，言論自由應正確使用，否則將會在世界各地造成混亂，製造敵意並引發復仇行動。

馬克宏 印尼 大使館

上一則

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

下一則

暖化加劇 北極海冰面積10月創新低

延伸閱讀

尼斯、亞維儂、里昂… 法多起攻擊 啟動「哨兵行動」

尼斯、亞維儂、里昂… 法多起攻擊 啟動「哨兵行動」
法查理周刊譏諷厄多安 土耳其揚言反制

法查理周刊譏諷厄多安 土耳其揚言反制
歐洲疫情持續惡化！德國、法國二度封鎖全國至少1個月

歐洲疫情持續惡化！德國、法國二度封鎖全國至少1個月
法國疫情太嚴重 全國二度封城 禁公私聚會 出門需文件

法國疫情太嚴重 全國二度封城 禁公私聚會 出門需文件

熱門新聞

俄羅斯日前發生​一起中毒命​案，一對年輕夫妻疑似吃下祖母自製酸菜後中毒身亡。(示意圖，Getty Images)

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

2020-10-25 10:01
參加婚禮的親友在臉書上分享71歲薩爾納親吻18歲諾妮的照片。圖／取自網路

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

2020-10-24 12:58
孟晚舟案26日在加國再度開庭。路透

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

2020-10-27 08:54
英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物。圖／取自ingimage

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

2020-10-24 08:26
犯下殺妻罪行的嫌犯千葉祐介。擷取自YOUTUBE

一屍兩命！他殺孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

2020-10-23 11:51
菲利普親王（中），本來和兩個孫子威廉（左二）、哈利（右一）都很親近。圖／路透資料照片

梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

2020-10-24 10:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首