法1天3起恐攻 又1人遭斬首 警戒升至最高級別

法國政府將恐怖警戒升至最高級別，圖為警察站在尼斯的巴黎聖母院附近。(美聯社)

繼一名教師日前遭斬首後，法國南部城市尼斯29日發生恐怖攻擊，一名男子在聖母院教堂持刀殺害三人，其中一人遭斬首，警方已逮捕一名嫌犯。不久後在亞維儂亦發生類似攻擊，一名男子持刀揮舞，被警方擊斃，兩人皆在行凶時大喊「真主至大」。法國政府已將恐怖警戒升至最高級別。

綜合媒體報導，三名受害者當中，其中一人據傳遭到持刀歹徒斬首、一位教堂司事遭到割喉，另一人則是在企圖逃到隔壁咖啡廳時遭到兇手追砍，最後在送醫途中不治。

尼斯市長埃斯特羅（Christian Estrosi）表示，攻擊者受傷被捕之前，曾反覆高喊「真主至大」，目前案件已交由反恐單位偵辦。據悉，尼斯案攻擊者是21歲名為奧伊薩育（Brahim Aouissaoui）的突尼西亞人，在法國沒有身分，也沒有申請庇護，9月經義大利 拉姆培杜薩島進入歐洲，10月初才抵達法國。

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）下午2時左右，在內政部長達馬南（Gerald Darmanin）與埃斯特羅等人的陪同下抵達現場。馬克宏向媒體表示：「我們被攻擊，是因為我們的價值，因為我們的自由，因為這塊土地上自由信仰的可能性，我們絕不退讓。」

他也宣布將投入3000到7000軍人進行「哨兵行動」，讓原本投入戰場的軍隊進駐主要都市，協助巡邏和保護市民。

尼斯攻擊事件兩小時後，約上午11時許，南部城市亞維儂（Avignon）又發生一名持槍歹徒威脅並試圖攻擊員警的案件，最後嫌犯遭警察 開槍擊斃，目前尚無法確定是否為恐怖攻擊。

未料下午近3時左右，中部大城里昂也傳出一名26歲阿富汗籍男子持30公分長刀在街上揮舞，所幸及時遭警方逮捕，未釀成另一起悲劇。

總理卡斯克特斯（Jean Castex）宣布法國國土啟動反恐安全計畫最高層級「攻擊警示」。

另外，法國駐沙烏地阿拉伯大城吉達領事館今天也遭到一名持刀的沙國男子侵入，一名警衛受到輕傷，兇嫌已被捕。

法國遭受一連串恐怖攻擊，國際領袖紛紛向法國表達支持與同仇敵愾，包括聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、伊斯蘭教開羅阿茲哈清真寺（Al-Azhar Mosque）大伊瑪目、天主教教宗方濟各（Pope Francis）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、英國首相強生（Boris Johnson）與美國總統川普（Donald Trump）等。

歐洲理事會晚間也針對法國一連串恐攻發表共同聲明，寫道：「我們對於法國發生的恐怖攻擊感到震驚與難過。我們用最嚴厲的字詞譴責這些等同於攻擊我們的行徑。在這場對抗恐怖主義與暴力極端主義的戰役中，我們堅定地與法國站在一起。」

土耳其也放下近日與法國的齟齬，表示「強烈譴責尼斯的野蠻攻擊」，並傳達對法國的支持。