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卡達機場對女客「侵入性檢查」 澳外長曝：多達10航班

編譯中心／綜合28日電
卡達航空飛澳洲航班的女性乘客被要求接受侵入性檢查。澳洲外交部長今天說，有多達10架班機的女乘客被迫受檢。(路透)
卡達航空飛澳洲航班的女性乘客被要求接受侵入性檢查。澳洲外交部長今天說，有多達10架班機的女乘客被迫受檢。(路透)

卡達首都杜哈機場月初發現棄嬰，因此要求卡達航空飛澳洲航班的女性乘客接受侵入性檢查。澳洲外交部長說，有多達10架班機的女乘客被迫受檢，遠高於各界先前認為的數字。

澳洲媒體25日揭露，杜哈哈馬德國際機場（HamadInternational Airport）工作人員本月稍早在廁所發現一名棄嬰後，機場當局竟要求卡達航空（QatarAirways）一架飛雪梨航班的女乘客下機接受侵入性檢查。

中央社綜合外電報導，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）在參議院聽證會表示，「總共有10架飛機」的女性乘客接受搜查。她說，這是「讓人極度不安」且「冒犯」的舉動，「我們昨天經由杜哈駐點人員得知此事」。

潘恩說，10月2日飛雪梨的卡達航班有18名澳洲女性以及「其他外國籍」乘客受害。法新社得知，有1名法國女性當時也在機上。

此事引發澳洲和卡達外交齟齬，坎培拉已對卡達提出抗議。官員表示，澳洲正在與其他國家合作，擬聯手向卡達提出關切，但基於隱私不願說明是和哪些國家合作。

英國「衛報」報導，潘恩承認並未和卡達外長直接對談，還說會等報告出爐後再做定奪。報告預計本週出爐。

卡達方面對此提出解釋時表示，對侵犯個人自由感到「遺憾」，政府通訊辦公室28日發布聲明表示，拋棄嬰兒的行為「令人震驚」，且是「威脅生命的違法行為」，因此發動緊急搜索，但也對於「任何因人身自由被侵犯或經歷痛苦的旅客表示遺憾」。此外，首相已經下令實施「全面透明的調查」。

澳洲 機場 隱私

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