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福島核廢水 天天暴增 處理棘手

編譯中心／綜合27日電

二○一一年的東日本大地震與海嘯重創了日本福島第一核電廠，導致六座反應爐中的三座熔毀。如今，接近十年之後，海嘯潮水早已消退，但核電廠管理者仍在努力應對另一批危險的水：受損的核電廠每天產生的大量核廢水。

今年九月廿六日，日本新首相菅義偉視察福島核電廠。三周後的十月十六日，日本多家媒體報導，政府最快本月內將正式決定是否將福島核廢水排入太平洋。或許是各界反彈聲浪過大，一周後的十月廿三日，日本政府宣布，福島核廢水是否排入海中不會在本月決定。

日本經濟產業大臣梶山弘志在廿三日記者會表示，政府尚未決定如何處理這批超過一百廿萬噸核廢水。菅義偉表示，不能一直拖延不決定，但他也說，現在還沒有既定方針與時間表。

目前約一二三萬噸福島核廢水被儲存在巨大的鋼鐵容器中，累計已達一○四四個，且每天都增加一七○噸核廢水需要儲存。根據日本環境省說法，按照這個速度，目前的儲水槽將在二○二二年達到容量極限。

日本經濟產業省內部委員就如何處置福島核廢水處理進行過多次討論，提出包括蒸發釋放、電解排放、稀釋入海、地下掩埋以及注入地層等五種方案。其中有的無法評估風險，有的存在技術障礙，一直沒有定論。

近來對該問題的討論在加快。去年十二月廿三日，經產省決定將核廢水處理方法縮減為蒸發後釋放及稀釋後排入大海兩種方案。由於二○二○年東京奧運被日本政府宣傳為象徵核災區重建的運動會，如今東奧順延，日本政府有意藉機解決核廢水這個棘手問題。

東京電力公司一直在淨化這些核廢水，經過多道過濾後，這些水去除絕大多數放射性汙染物，但不包括一種名為「氚」的輻射物質。

日本九州大學核工程學系教授出光一哉專門研究輻射廢棄物處理，他認為，從成本和安全角度來看，將氚的濃度稀釋再排放到海洋中，是「最好的解決方案」。

事實上，世界各地運行中的核電廠都在向海洋中排放被稀釋的含氚水。不過，日本這次打算排放的核廢水數量超過一百廿萬噸，雖然有國內專家背書，還是引發周邊國家反彈。

日本 東京奧運 菅義偉

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