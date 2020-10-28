對女傭施暴 菲律賓政府召回駐巴西大使調查

菲律賓駐巴西大使毛羅（Marichu Mauro）在首都巴西利亞官邸對1名女傭施暴的監視器畫面曝光後，昨天被菲律賓政府下令召回，接受調查。

巴西環球電視台新聞知性節目「奇幻人間」（Fantástico）前天播出毛羅對同樣是菲律賓籍的女傭施暴畫面，這些畫面在8月底女傭對毛羅提出檢舉中被當成證據。

根據巴西新聞網站G1報導，菲律賓外交部長陸辛（Teddy Locsin Jr.）透過社群 網路指出，駐巴西大使應立即返國，「解釋對其一般事務工作團隊的虐待行為。」

毛羅在2018年抵達巴西，她同時也是菲律賓在哥倫比亞、圭亞那、蘇利南和委內瑞拉的代表。菲律賓外交部在一份聲明中說，她目前正在接受調查。

毛羅對女傭施暴的情況被巴西利亞大使館 後面的大使官邸監視器拍錄，1名職員看到畫面後，與另1名職員開始查看其他畫面，結果發現女傭幾乎每周都遭到施暴。

監視器3月12日畫面顯示大使似乎與女傭起爭執，然後打了女傭一耳光。由於恰巧有人開門進來，才停止施暴。

8月19日的監視器畫面上出現大使和女傭似乎嘗試修理官邸的一扇門，當女傭低下身時，大使狠狠地拉了女傭的耳朵。

10月15日的畫面顯示，大使試圖捏女傭，並用力扯掉女傭臉上戴著的口罩。

根據菲律賓大使館，這名女傭51歲，上周已離開巴西返回菲律賓協助調查。