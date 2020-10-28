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對女傭施暴 菲律賓政府召回駐巴西大使調查

編譯中心／綜合27日電

菲律賓駐巴西大使毛羅（Marichu Mauro）在首都巴西利亞官邸對1名女傭施暴的監視器畫面曝光後，昨天被菲律賓政府下令召回，接受調查。

巴西環球電視台新聞知性節目「奇幻人間」（Fantástico）前天播出毛羅對同樣是菲律賓籍的女傭施暴畫面，這些畫面在8月底女傭對毛羅提出檢舉中被當成證據。

根據巴西新聞網站G1報導，菲律賓外交部長陸辛（Teddy Locsin Jr.）透過社群網路指出，駐巴西大使應立即返國，「解釋對其一般事務工作團隊的虐待行為。」

毛羅在2018年抵達巴西，她同時也是菲律賓在哥倫比亞、圭亞那、蘇利南和委內瑞拉的代表。菲律賓外交部在一份聲明中說，她目前正在接受調查。

毛羅對女傭施暴的情況被巴西利亞大使館後面的大使官邸監視器拍錄，1名職員看到畫面後，與另1名職員開始查看其他畫面，結果發現女傭幾乎每周都遭到施暴。

監視器3月12日畫面顯示大使似乎與女傭起爭執，然後打了女傭一耳光。由於恰巧有人開門進來，才停止施暴。

8月19日的監視器畫面上出現大使和女傭似乎嘗試修理官邸的一扇門，當女傭低下身時，大使狠狠地拉了女傭的耳朵。

10月15日的畫面顯示，大使試圖捏女傭，並用力扯掉女傭臉上戴著的口罩。

根據菲律賓大使館，這名女傭51歲，上周已離開巴西返回菲律賓協助調查。

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