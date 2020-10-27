不滿馬克宏「言論敵視伊斯蘭」 中東多國抵制法國貨

科威特超巿25日將法國製商品下架。 （路透）

法國一名教師早前展示伊斯蘭教先知諷刺漫畫、遭激進者斬首後，總統馬克宏 誓言打擊極端伊斯蘭主義。此舉引發中東國家不滿，發起抵制法國貨浪潮，土耳其總統厄多安更直接呼籲國民抵制。法國外交部批評杯葛做法毫無根據，要求停止。

法外長：激進少數族群煽動抵制

BBC報導，科威特、約旦、卡達等國的許多商店都已將法國商品下架，包括彩妝、美髮產品及食品貨架都被清空，或以布簾遮蓋；在利比亞、敘利亞及加薩走廊，也有民眾發起示威抗議。

由超過70家企業組成的科威特「消費者合作社聯會」23日下令抵制法國商品，以回應法國對穆罕默德的「多番侮辱」。科威特去年從法國的進口價值2.55億第納爾（約8.33億美元 ）貨品。土耳其總統厄多安26日更呼籲國民杯葛法國貨。

約旦一間超巿的員工25日將法國製商品全部遮蓋，貼上的告示指，為了先知穆罕默德，抵制所有法國貨。 （路透）

法國外交部長25日呼籲各國停止抵制，並指是「激進少數族群」煽動抵制行動。

馬克宏在斬首事件後表示「伊斯蘭主義者想奪去我們的未來」，強調法國「不會因此不刊登漫畫」，他25日於推特發文，重申「捍衛理性辯論」。牠在凶案發生前就計畫實施法案打擊國內「伊斯蘭分離主義」，形容「伊斯蘭是當今在全球陷入危機的宗教」。

馬克宏的言論激怒阿拉伯國家，科威特外長25日會見法國大使，譴責凶殺案同時，強調法國政府需避免侮辱宗教及煽動仇恨和種族主義 的政治言論。

土耳其和巴基斯坦也指控馬克宏不尊重信仰自由，以及邊緣化法國數百萬穆斯林。

巴基斯坦總理康恩（Imran Khan）25日批評馬克宏鼓勵展示諷刺穆罕默德漫畫，是攻擊伊斯蘭教。土耳其總統厄多安25日再次批評馬克宏的伊斯蘭言論，促對方應接受「精神檢查」，法國已召回駐土耳其大使抗議。