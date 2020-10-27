大馬總理頒不成「緊急狀態」 遭朝野逼宮

馬來西亞總理慕尤丁頒布防疫緊急狀態的要求被最高元首拒絕，面臨要他下台的呼聲。（美聯社）

馬來西亞國家元首阿布杜拉沙駁回總理慕尤丁頒布防疫緊急狀態 的要求後，慕尤丁26日面臨要求下台的呼聲，執政聯盟內其他政黨的領袖和反對黨都要求他辭職。

馬來西亞近期出現新一波疫情 ，慕尤丁要求實施緊急狀態，但被指控意圖藉此讓國會暫停運作，以免預算 案遭抵制，面臨下台。阿布杜拉沙25日駁回慕尤丁的要求，但他也強調，預計11月6日送進國會的2021年預算很重要。

但執政聯盟內其他政黨的領袖和反對黨，都批評慕尤丁企圖獲得緊急狀態賦予的權力，在阿布杜拉沙駁回要求後，紛紛要求慕尤丁下台。執政聯盟最大黨巫統的高層人士阿瑪德在臉書貼文：「這場政治遊戲可能把國家拖入更危急的境地，幸虧國王陛下不受影響。」、「人民福祉更重要。按照道理，慕尤丁應該下台。」

反對黨議員黃基全也說，慕尤丁的「惡毒」提案理所當然被最高元首駁回，總理必須下台，或是開除提議實施緊急狀態的部長。

馬來西亞政壇在今年2月底陷入動盪，資深政治人物、前總理馬哈迪在執政聯盟瓦解後下台。他的前盟友慕尤丁與巫統組成新聯盟並接任總理。

慕尤丁上任幾週內就面臨冠狀病毒危機，同時新執政聯盟也苦於內鬥問題。巫統一直尋求發揮更多影響力，一些與貪腐沾上邊的巫統領袖都試圖東山再起。