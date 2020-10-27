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大馬總理頒不成「緊急狀態」 遭朝野逼宮

編譯中心／綜合27日電
馬來西亞總理慕尤丁頒布防疫緊急狀態的要求被最高元首拒絕，面臨要他下台的呼聲。（美聯社）
馬來西亞總理慕尤丁頒布防疫緊急狀態的要求被最高元首拒絕，面臨要他下台的呼聲。（美聯社）

馬來西亞國家元首阿布杜拉沙駁回總理慕尤丁頒布防疫緊急狀態的要求後，慕尤丁26日面臨要求下台的呼聲，執政聯盟內其他政黨的領袖和反對黨都要求他辭職。

馬來西亞近期出現新一波疫情，慕尤丁要求實施緊急狀態，但被指控意圖藉此讓國會暫停運作，以免預算案遭抵制，面臨下台。阿布杜拉沙25日駁回慕尤丁的要求，但他也強調，預計11月6日送進國會的2021年預算很重要。

但執政聯盟內其他政黨的領袖和反對黨，都批評慕尤丁企圖獲得緊急狀態賦予的權力，在阿布杜拉沙駁回要求後，紛紛要求慕尤丁下台。執政聯盟最大黨巫統的高層人士阿瑪德在臉書貼文：「這場政治遊戲可能把國家拖入更危急的境地，幸虧國王陛下不受影響。」、「人民福祉更重要。按照道理，慕尤丁應該下台。」

反對黨議員黃基全也說，慕尤丁的「惡毒」提案理所當然被最高元首駁回，總理必須下台，或是開除提議實施緊急狀態的部長。

馬來西亞政壇在今年2月底陷入動盪，資深政治人物、前總理馬哈迪在執政聯盟瓦解後下台。他的前盟友慕尤丁與巫統組成新聯盟並接任總理。

慕尤丁上任幾週內就面臨冠狀病毒危機，同時新執政聯盟也苦於內鬥問題。巫統一直尋求發揮更多影響力，一些與貪腐沾上邊的巫統領袖都試圖東山再起。

緊急狀態 預算 疫情

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