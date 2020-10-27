泰反政府團體到德使館請願 促查「泰王遠距治國」

泰國反政府示威者遊行到德國大使館請願，抗爭者開啟手機的手電筒，照亮黑夜。（美聯社）

泰國 反政府團體持續舉行抗議活動，要求總理下台以及王室改革，26日並號召民眾遊行到德國 駐泰大使館 遞交請願書，呼籲德國調查泰王是否在德國領土處理泰國事務。同日，一批保皇人士也到德國大使館外遞信，促請德國協調，避免局勢惡化。

由於泰王瓦吉拉隆功多數時間居住在德國，抗議團體人民運動26日號召群眾遊行到德國駐泰大使館前，3名代表進入大使館遞交請願書，其餘學生在大使館門口以泰文、英文和德文念出請願書內容，並在門口架起「改革王室」的標語。警方在館外部署大批警車和警力，預防衝突發生。

請願書上寫到，請德國政府公布瓦吉拉隆功入境和離開德國的行程表，以用來對照王室命令發布及財政法案簽署的時間，確認瓦吉拉隆功是否在德國處理泰國事務。

泰國示威者26日到德國駐曼谷大使館外請願，呼籲德國協助調查泰王是否有在旅德期間處理泰國的事務。（路透）

德外長曾警告泰王：勿遠距治國

其實，德國外交部長馬斯早前就曾在國會表示：「如果有在我國處理他國事務的客人，我們會抵制。」他又說：「有關泰國的政治行為不應在德國領土上進行。」

在野黨呼籲總理請辭 遭拒絕

另一方面，泰國國會今明兩天召開特別會議，因應民眾示威抗議。總理帕拉育發表演說表示，政府試著回應抗議者，不希望看到衝突。在野黨呼籲帕拉育請辭，但帕拉育拒絕。帕拉育在會上指摘部分示威者有不當行為：「雖然依據憲法人民有示威自由，但政府需要控制非法示威。我們不想見到國內有衝突或騷亂。」