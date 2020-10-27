菅義偉執政1個多月 支持率陡降11個百分點 跌幅史上第3

最新民意調查顯示，菅義偉內閣的支持率與9月的上次調查相比下降了11個百分點，降至63％。（美聯社）

日本 首相菅義偉 26日發表上任後首次施政演說，未來政策包括在2050年實現溫室氣體淨零排放，並強調進行政治改革，打破既得利益格局。菅義偉的演說提出許多具體目標，展現務實風格；不過最新民調顯示，菅內閣支持度較9月相比下降11個百分點。

讀賣新聞指出，菅義偉的施政方針演說展現重視實務的經營者性格，不同於過去歷屆首相偏好採用歷史人物的名言或故事來演說；與重視理念的前首相安倍晉三形成強烈對比。

菅義偉9月16日上任，日本經濟新聞與東京電視台9月16日與17日的民調顯示，菅義偉內閣支持率高達74%，在歷代新內閣民調中排名第三，不過，菅義偉執政後才1個多月，內閣的支持率降至63％。據中國時報報導，外界分析原因，認為和內閣拒絕任命日本學術會議推薦的新候選會員有關。70％民眾認為，政府對民間的協商「不夠充分」。日媒報導，菅義偉內閣跌幅是日本史上第三，僅次於森喜朗執政不到3個月下降19個百分點，及菅直人內閣在2個多月下跌14個百分點。

朝日新聞報導，菅義偉在施政方針演說中宣示2050年要達到溫室氣體實質零排放。他並承諾將延期至明年夏季的東京奧運 會和殘奧會辦好，強調會先戰勝新冠疫情來證明。菅義偉將在年內制定恢復旅遊需求的政策計畫。

外交方面，菅義偉指出日本外交、安保的基礎是美日同盟，並願意無條件與北韓領導人金正恩面對面會談，目標是與北韓的外交正常化；日中關係上，將活用高層溝通的機會，攜手合作共通議題；他也希望恢復健全的日韓關係。

不過，根據讀賣新聞報導，針對WTO祕書長遴選，日本不支持南韓候選人俞明希，原因是考量WTO處理日韓貿易紛爭的公平性。