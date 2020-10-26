我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診4300萬例 全美逾863萬例

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

土耳其總統嗆馬克宏「該精神治療」 法國怒召回大使

編譯中心／綜合25日電
圖為土耳其總統厄多安（左）和法國總統馬克宏（右），今年1月20日在德國柏林出席有關利比亞事務的會議。（美聯社）
圖為土耳其總統厄多安（左）和法國總統馬克宏（右），今年1月20日在德國柏林出席有關利比亞事務的會議。（美聯社）

法國日前發生教師遭恐怖主義分子斬首，總統馬克宏揚言強硬打擊伊斯蘭極端主義；土耳其總統厄多安24日批評馬克宏對伊斯蘭教及穆斯林的態度，指他「需要精神治療」，法國反指厄多安的言論「不可接受」，並罕見召回駐土耳其大使以示抗議。

路透及美聯社報導，厄多安24日在執政黨會議發表講話，批評馬克宏作為一國元首卻不明白宗教自由，稱馬克宏「需要精神治療」。他同時暗示不看好馬克宏在未來法國大選中的表現。

法國則反批厄多安的言論「令人無法接受」，表示土耳其在法國教師被斬首殺害後，領導人沒有就此向法方「表達慰問和支持」，國內更出現呼籲抵制法國商品的聲音，認為厄多安應該改變其政策和方針，因為「從多種角度來看相關政策是『危險』的」。

法國其後宣布召回駐土耳其大使，法媒報導，此舉在現代法土外交史上應屬首次。

法國和土耳其同為北約成員國，但最近關係持續緊張，雙方在敘利亞、利比亞，以及亞塞拜然和亞美尼亞衝突等議題上出現矛盾。此外，希臘和賽普勒斯因為東地中海能源探勘議題，與土耳其發生嫌隙，法國則支持希、賽一方，也引發安卡拉當局不滿。

馬克宏

上一則

保加利亞總理染疫 3天前剛見過美國務次卿

下一則

法6歲神童擁絕對音準 樂曲聽過就會彈

延伸閱讀

全球第8國！哥倫比亞確診破百萬大關

全球第8國！哥倫比亞確診破百萬大關
涉駭美企、醫院 美司法部起訴6俄軍官

涉駭美企、醫院 美司法部起訴6俄軍官
涉駭美企和醫院 美起訴6俄軍官 也曾攻擊法大選和冬奧

涉駭美企和醫院 美起訴6俄軍官 也曾攻擊法大選和冬奧
川普造勢口誤 馬克宏從法國總統變總理

川普造勢口誤 馬克宏從法國總統變總理

熱門新聞

戴森夫婦認賠出售新加坡頂層豪宅。圖／取自網路

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

2020-10-19 11:47
參加婚禮的親友在臉書上分享71歲薩爾納親吻18歲諾妮的照片。圖／取自網路

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

2020-10-24 12:58
俄羅斯日前發生​一起中毒命​案，一對年輕夫妻疑似吃下祖母自製酸菜後中毒身亡。(示意圖，Getty Images)

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

2020-10-25 10:01
犯下殺妻罪行的嫌犯千葉祐介。擷取自YOUTUBE

一屍兩命！他殺孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

2020-10-23 11:51
英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物。圖／取自ingimage

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

2020-10-24 08:26
荷蘭一名因病失語癱瘓8年的39歲男子理查（Richard），日前服用安眠藥20分鐘後，竟能在旁人協助下行走，甚至還打電話給父親。取材自The Sun

失語癱瘓8年 他吃安眠藥20分後竟清醒行走、打電話給爸爸

2020-10-20 06:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%
封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算

封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算