土耳其總統嗆馬克宏「該精神治療」 法國怒召回大使

圖為土耳其總統厄多安（左）和法國總統馬克宏（右），今年1月20日在德國柏林出席有關利比亞事務的會議。（美聯社）

法國日前發生教師遭恐怖主義分子斬首，總統馬克宏 揚言強硬打擊伊斯蘭極端主義；土耳其總統厄多安24日批評馬克宏對伊斯蘭教及穆斯林的態度，指他「需要精神治療」，法國反指厄多安的言論「不可接受」，並罕見召回駐土耳其大使以示抗議。

路透及美聯社報導，厄多安24日在執政黨會議發表講話，批評馬克宏作為一國元首卻不明白宗教自由，稱馬克宏「需要精神治療」。他同時暗示不看好馬克宏在未來法國大選中的表現。

法國則反批厄多安的言論「令人無法接受」，表示土耳其在法國教師被斬首殺害後，領導人沒有就此向法方「表達慰問和支持」，國內更出現呼籲抵制法國商品的聲音，認為厄多安應該改變其政策和方針，因為「從多種角度來看相關政策是『危險』的」。

法國其後宣布召回駐土耳其大使，法媒報導，此舉在現代法土外交史上應屬首次。

法國和土耳其同為北約成員國，但最近關係持續緊張，雙方在敘利亞、利比亞，以及亞塞拜然和亞美尼亞衝突等議題上出現矛盾。此外，希臘和賽普勒斯因為東地中海能源探勘議題，與土耳其發生嫌隙，法國則支持希、賽一方，也引發安卡拉當局不滿。