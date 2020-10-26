李健熙帶領集團轉型登頂 賄賂、逃稅留汙名

25日辭世的南韓三星 電子會長李健熙，生前帶領三星從一個山寨家電公司，脫胎換骨成為全球最大的智慧手機、電視及晶片製造公司。

彭博報導，李健熙自2014年心臟病發手術後已失能，1990年代後期曾接受肺癌治療。三星25日透過聲明宣布李健熙辭世消息，但未說明確切死因，僅稱三星電子副會長、獨子李在鎔隨侍在側。

李健熙在1987年、45歲時，接掌父親李秉喆創辦的三星集團，當時三星僅是個專門製造廉價電視機及劣質微波爐的家電公司。到了1990年代初期，三星超越日本及美國對手，成為記憶體晶片標竿企業，之後主宰平板螢幕市場。到了2000年代，三星成為中高階智慧手機主要供應商，並擴大企業版圖至保險、造船、建築、半導體等。

李健熙一九六五年畢業於日本早稻田大學，曾在美國喬治華盛頓大學念碩士但未取得學位。他和家人是南韓首富，他接棒家族企業時，三星市值約8兆韓元（約70億美元 ），現在估計達400兆韓元（約3543億美元），他個人財富更高達207億美元。

李健熙剛接手父親的事業後說，三星處於重要轉型階段，若不朝資本密集及技術密集產業發展，可能無法生存，並說出名言：「除了老婆孩子，一切都要改變。」當時李健熙下令專注產品品質而非提高市占率，徹底改變南韓企業經營路線。1995年，他曾召集首爾一座工廠的員工，當場燒掉15萬台品質未達標的手機。

李健熙雖帶領三星成功轉型，卻無法走出南韓財閥因政商勾結而觸法的宿命。1996年，李健熙因賂賄前總統全斗煥和當時總統盧泰愚被定罪，獲判緩刑。2008年，他又因逃稅被定罪，但再度獲緩刑。2018年，南韓前總統李明博因收受三星540萬美元賄款交換特赦李健熙，而被判15年徒期。