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真有用？核武禁約將生效 5大擁核國都沒簽

編譯李京倫／綜合25日電
儘管日本有民間人士呼籲日本政府應當加入「禁止核武器條約」，但日本政府基於國防因素而未加入。（歐新社資料照片）
儘管日本有民間人士呼籲日本政府應當加入「禁止核武器條約」，但日本政府基於國防因素而未加入。（歐新社資料照片）

聯合國24日宣布禁止核武器條約在宏都拉斯批准，達成50個國家或地區批准目標，並定90天後、於2021年1月22日生效。該條約禁止所有核武器的研發、製造、測試、擁有和使用；不過美英法俄中等主要擁核國，以及在美國「核保護傘」下的日本、南韓及北約組織等，都未簽署條約。

聯合國發言人杜加里克說，秘書長古特瑞斯讚揚了簽署條約的50個國家、地區，並說這分條約「代表對全面消除核武的有意義承諾，而全面消除核武仍是聯合國裁軍方面的優先要務」。

2017年7月7日，禁止核武器條約獲得包括伊朗的122個國家支持通過。擁核大國美英法俄中，以及已知擁核或外界研判擁核的國家包括印度、巴基斯坦、北韓與以色列，以及這些國家的盟友，都抵制條約談判，也不參與表決。

美聯社報導，美國川普政府曾寫信給條約簽署國，認為這些國家犯了「戰略錯誤」，要求撤銷批准。信中寫道，條約危及50年來的「禁核擴散條約」，美英法俄中和北約「一致反對禁止核武器條約可能帶來的負面影響」。

禁核擴散條約意在防止核武從美英法俄中這五國擴散出去，要求尚未擁核的簽署國放棄取得核武，換取五個擁核大國承諾致力於裁減核武，並保證尚未擁核的國家能取得和平用途的核能技術。

全球核彈逾1.4萬枚

國際人道組織「紅十字會與紅新月會國際聯合會」主席羅卡說，目前全球有1萬4000多枚核彈，其中隨時準備發射的核彈數以千計，許多核彈的威力是1945年轟炸日本廣島與長崎原子彈的數十倍。今年8月是原子彈轟炸日本廣島、長崎75周年。

核彈 聯合國 日本

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