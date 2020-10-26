李健熙遺產稅高達9億！三星少主官司纏身、繼承又遇阻

李健熙長子李在鎔是三星實質領導人。（歐新社）

三星 集團會長李健熙25日病逝，龐大的三星集團接班問題引發外界矚目。業界人士指出，李健熙持有三星人壽、三星電子大量股權，遺產稅可能高達10.6兆韓元（約93.9億美元 ）。對三星目前的實質領導人、李健熙長子李在鎔而言，取得這些股權、處理遺產稅和避免家人發生爭端，將是三星未來發展關鍵。

李在鎔目前擔任三星電子副會長，是三星集團實質領導人。他的大妹李富真領導三星旅館事業，擔任新羅酒店社長，二妹李敘顯主管三星福利基金會。

截至6月底，李健熙主要持有三星電子4.18%股權、三星人壽超過20%股權；業界人士表示，繼承這些持股要付出高額遺產稅，甚至可能影響公司架構。

然而，對李在鎔而言，繼承這些股權可能面臨一些阻礙。他目前仍官司纏身，可能再度入獄，被控的案子主要是三星物產和第一毛織合併時蓄意壓低公司價值、賄賂前總統朴槿惠涉嫌官商勾結等。

大信經濟研究院的企業治理專家安上熙（音譯）表示：「三星集團正面臨2015年三星物產和第一毛織以來最大的治理權變動，關鍵是遺產稅。對李在鎔而言，取得這些股權的重要性更甚以往，如何處理遺產稅並避免兄妹發生爭端，是最主要的障礙。」

目前仍不清楚李在鎔兄妹如何分配遺產，三星也拒絕透露李健熙是否留下遺囑；首爾大學的教授朴相仁（音譯）說：「若他們無法達成共識，可能引發爭執，三星集團在遺產繼承方面正面臨更大的不確定性。」

如果以南韓執政黨正在推動的「保險 業法」為準，三星生命和三星火災只能保留三星電子股票總額的3%，其餘的4億股（價值約20兆韓元、約177億美元）均須出售，因此，公司架構可能發生較大變動。李在鎔也曾在今年5月表示，不會把企業經營權交給第四代家族繼承人，預示公司組織結構可能生變。