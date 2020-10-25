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最後通牒到期！泰總理拒絕下台 示威者嗆抗爭升級

編譯中心／綜合24日電
泰國示威者24日在曼谷監獄外舉起3指，要求總理帕拉育下台並釋放示威者。（歐新社）
泰國示威者24日在曼谷監獄外舉起3指，要求總理帕拉育下台並釋放示威者。（歐新社）

泰國從7月開始反政府示威浪潮，抗議人士要求總理帕拉育下台、修憲以及王室改革。示威者21日給帕拉育3天時間簽下辭職信，24日晚間10時期限屆滿，總理府發言人發聲明表示，透過國會解決問題才是適當程序，26日眾議院特別會議將討論修憲議題。示威者則揚言升級抗爭。

示威者的訴求除了總理辭職，也要求當局釋放被捕的示威領袖，不過泰國上訴法院24日拒絕3名年輕領袖保釋。23日獲釋的其中一名示威領袖，當晚在曼谷監獄外呼籲民眾24日集會，並計畫下一步行動。

泰國總理帕拉育（中）23日接見支持他的群眾。（路透）
泰國總理帕拉育（中）23日接見支持他的群眾。（路透）

至於示威者不斷呼籲的修憲問題，國會眾議院討論原定9月24日針對執政和在野聯盟的修憲提案投票，但在執政聯盟掌握票數優勢下，決定成立專門委員會以1個月時間審視各黨提案，等於變相拖延修憲進度。

9月24日投票後眾議院休會，原定11月1日復會，但為了因應抗議局勢升溫，眾議院將在10月26和27日舉行特別會議。

泰王瓦吉拉隆功和王后蘇堤達23日出席一場王室活動，從大皇宮步行到律實宮，路邊有穿...
泰王瓦吉拉隆功和王后蘇堤達23日出席一場王室活動，從大皇宮步行到律實宮，路邊有穿滿黃色衣服的民眾夾道歡迎。（路透）

此外，泰國王室被要求改革也是前所未有，成為眾所矚目焦點。泰王瓦吉拉隆功和王后蘇堤達23日出席一場王室活動，從大皇宮步行到律實宮，路邊有穿滿黃色衣服的民眾夾道歡迎。泰王被拍到感謝一名保皇派的人士，並稱讚該名男子「非常勇敢」，惹來爭議。該男子21日在曼谷的一場抗議中舉著已故泰王蒲美蓬的海報。

隨扈確診 傳泰王秘密入院

另一方面，德國圖片報報導，在泰王的一名隨扈新冠病毒檢測呈陽性後，泰王曾於21日凌晨被秘密緊急送入醫院。儘管外界諸多揣測，官方並沒有證實泰王入院與新冠病毒有關。據報導，醫護人員還受指示要三緘其口。

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