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玻利維亞總統大選 左翼獲壓倒性勝利

編譯中心／綜合24日電
玻利維亞公布總統大選官方計票結果，左翼候選人阿爾斯在獲得壓倒性勝選。（歐新社）
玻利維亞公布總統大選官方計票結果，左翼候選人阿爾斯在獲得壓倒性勝選。（歐新社）

玻利維亞23日公布官方計票結果，左翼候選人阿爾斯在18日總統大選獲得壓倒性勝選。前總統莫拉萊斯在抗議浪潮中遭罷黜約一年後，阿爾斯所屬社會主義政黨重新掌權。

57歲的阿爾斯是務實經濟學家，曾在莫拉萊斯總統任期內擔任經濟與財政部長，協助玻利維亞蓬勃發展而獲得讚賞。根據最終計票結果，阿爾斯得到超過55%選票，超過前總統梅沙26個百分點，梅沙僅獲得不到29%選票，懸殊差距比原先預期還大。

這樣的結果令人意外，因為選前民調都預測阿爾斯將得到最高票，但沒辦法拿下不需進入第二階段決選的票數。

莫拉萊斯一年前在違憲情況下參選並第3度贏得連任，但選舉結果充滿爭議，引發持續數周示威抗議潮。玻利維亞2019年大選充滿爭議，各黨支持者與安全部隊在街道發生衝突，造成超過30人死亡，但各國政府與觀察家普遍宣稱，今年選舉是和平且透明的。

莫拉萊斯隨後辭職並逃亡阿根廷，並被禁止參與這次大選，這是20年來莫拉萊斯首度未名列候選人。莫拉萊斯依舊是「走向社會主義運動」黨魁。但路透報導，阿爾斯表示，莫拉萊斯不會在政府任職。

民調 財政部 總統大選

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