聯合國斡旋 利比亞9年內戰停火

利比亞軍事強人哈夫塔的「利比亞國民軍」代表（左）和「全國團結政府」代表（右），23日在瑞士日內瓦聯合國總部簽署停火協議並握手，聯合國利比亞問題特使威廉斯（中）在場見證。（Getty Images）

利比亞衝突雙方在聯合國 斡旋下，23日簽署「永久性」的停火協議，即時生效。聯合國利比亞問題特使威廉 斯（Stephanie Williams）表示，雙方同意所有前線士兵返回基地，而外國武裝分子要在3個月內離開利比亞，並說當日對利比亞人民而言是「美好的一天」。

最新一輪利比亞聯合軍事委員會「5+5」和談19日在日內瓦開啟，利比亞衝突雙方各派5名代表參加談判。威廉斯表示，根據最新簽署的停火協議，衝突雙方同意組建一個聯合機構，以監督停火協議的實施，並立即開始對利比亞境內所有武裝組織和人員進行識別和歸類，以便未來全國統一。同時，利比亞境內所有外國傭兵和戰鬥人員應在3個月內離開利比亞。

威廉斯表示，在當天的停火協議簽署儀式上，衝突雙方重申將繼續釋放善意並建立互信，停止相互攻擊和傳播仇恨言論。同時，聯合國利比亞支助團還將繼續努力，在軍事談判取得突破的同時，儘快推動雙方在政治和經濟談判上取得實質性進展。

利比亞在2011年格達費政府倒台後陷入9年衝突，去年4月支持該國東部政權的軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）攻擊獲聯合國承認的「全國團結政府」（GNA），到今年8月雙方各自宣布停止所有敵對行動。