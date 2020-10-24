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波蘭裁定「墮畸胎」違憲 點燃全國示威

編譯中心／綜合23日電
華沙民眾不滿波蘭最高法院判決畸胎墮胎「違憲」，上街示威。（Getty Images）
華沙民眾不滿波蘭最高法院判決畸胎墮胎「違憲」，上街示威。（Getty Images）

波蘭最高法院的13名大法官，22日以11：2的壓倒性結果，判決「因胎兒先天性障礙而墮胎」的人工流產合法放寬規則「違憲」，今後僅容危及母體健康、強姦或亂倫導致懷孕的情况下墮胎。有關判決引發全國多地示威，15人遭警方逮捕，另有89人被控罪。

路透、聯合新聞網轉角國際報導，波蘭大法官認為：人的生命應該得到相同機會，以胎兒健康、疾病作為「生命篩選」的理由，等同於「納粹優生學」，違背波蘭憲法「保障生命」的平等原則。

最新判決更讓合法人工流產接近不可能，反更存在「強迫產婦必須生下缺陷胎兒」的嚴重人權爭議。

不過以天主教為信仰大宗的波蘭，是歐洲對於墮胎權利議題最為保守的國家之一，墮胎審核也極為嚴苛。年輕人與自由派質疑，最新判決更讓合法人工流產接近不可能，反更存在「強迫產婦必須生下缺陷胎兒」的嚴重人權爭議。

以「護生命反墮胎」為號召並申請釋憲的執政黨「法律與公正黨」（PiS）表示，政府將修法，為生下先天性障礙嬰兒的產婦提供補助與社福救濟方案。

不過，此「配套方案」更是激怒女性、年輕人與都會自由派的過半波蘭社會。22日釋憲結果出爐後，大批憤怒民眾湧上街頭，並在華沙等地遭到鎮暴警察以催淚瓦斯出手鎮壓。

波蘭政府譴責此時上街抗爭的自由派，是以政治性理由成為「國家防疫的破口」；示威民眾則批評政府是趁疫情通過爭議判決，藉抗疫為由壓制示威。

左翼政客和人權組織呼籲23日繼續到執政黨黨魁、國家真正掌權人卡欽斯基的華沙寓所外抗議。

墮胎 大法官 警察

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