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泰國政府釋善意 解除曼谷緊急狀態 示威領袖無保獲釋

編譯中心／綜合22日電
25歲的學生領袖帕沙拉瓦利（左）獲釋，開心與同伴相擁。（路透）
25歲的學生領袖帕沙拉瓦利（左）獲釋，開心與同伴相擁。（路透）

泰國政府22日早上宣布取消首都曼谷的緊急狀態令，同日25歲示威領袖帕沙拉瓦利（Patsaravalee Tanakitvibulpon）獲准保釋。不過，示威者日前已下最後通牒，要求總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）3天內下台，否則將發動更多示威活動。

綜合媒體報導，泰國政府昨發出公告，「有鑑於導致實施緊急狀態令的嚴重情勢顯然已獲解決」，自從昨天中午起解除曼谷的禁令，恢復常態。

上周因參與示威被控以違反緊急狀態令拘捕的25歲示威領袖帕沙拉瓦利（Patsaravalee Tanakitvibulpon）同日獲釋，她告訴記者，法院認為指控不嚴重，加上需要上學和考試，故批准她在無需要提交任何擔保的情況下獲保釋。

過去數月來，由學生主導的反政府示威活動大多平和，而主要訴求如修憲、改革王室和要求總理下台等，也獲得泰國社會廣泛支持。不過，帕拉育上周四宣布曼谷進入緊急狀態，隨後更大規模逮捕知名學運領袖。

帕拉育21日對全國發表電視演說時，呼籲示威者透過國會代表推動改革訴求。原處於休會期中的國會將從下周一起加開特別會議，以因應示威危機，已獲得泰王瓦吉拉隆功的批准。

不過示威者不領情，斥帕拉育戀棧權力，堅持要求他自21日起計3日內下台。

執政黨促議員辦保皇活動

另一方面，執政人民國家力量黨國會議員22日召開特別會議，要求議員在所屬選區組織活動，以表達對王室的忠誠。

示威領袖帕沙拉瓦利22日獲准保釋，她因參與示威而被控違反緊急狀態令。圖為帕沙拉瓦...
示威領袖帕沙拉瓦利22日獲准保釋，她因參與示威而被控違反緊急狀態令。圖為帕沙拉瓦利抵達法院時，她向記者舉起象徵反抗的三指手勢。（路透）

緊急狀態 泰國

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