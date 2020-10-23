南韓打國產流感疫苗 離奇32死其中1天20死

南韓近日發生多宗接種流感疫苗死亡事件，引起關注。（美聯社）

南韓 近期出現民眾接種流感疫苗 後身亡案例，16日起短短7天就累計增至32例，其中從22日0時起，一天內就新增20起案例，引發民眾憂心。案例年齡層除了首例17歲高中生外，多數為60歲以上長者。據悉，涉事疫苗相關案例所接種的疫苗皆為南韓製。

綜合媒體報導，南韓疾病管理廳表示，目前尚未查明死亡病例與疫苗之間明確的因果關係，暫時不會停止接種計畫。但有醫師協會出面要求，停止施打。疾管廳將於明天召開對策會議。

韓國疾病管理廳表示，其中22人是逾60歲者。而首爾也首度傳出施打疫苗後死亡案例，分別在江南區及永登浦區各1例。相關案例所接種的疫苗皆為南韓製，除了上次發生疫苗暴露於常溫意外的神聖藥品，還有上次出現「白色懸浮物」而被緊急下令回收的韓國疫苗（Korea Vaccine），以及GC綠十字、韓國疫苗、保寧製藥、SK生物科學與LG化學。

韓聯社報導，相關案例遍布全國，包括仁川、全羅南道、全羅北道、慶尚北道、慶尚南道等地區。

儘管韓國各界已傳出暫停流感疫苗接種呼聲，但疾病管理廳長鄭銀敬在國會答詢時說，死亡案例曾接種的疫苗製造商包括5家，批號也都不同，可以排除同批疫苗出問題的可能性。她也強調，疫苗製造過程並無問題，若是產品本身問題，就會馬上中斷接種計畫。

鄭銀敬表示：「死亡人數雖然增加，但我們的團隊認為，這些人因為接種疫苗致死的可能性低。」

這些接種死亡案例的疫苗製造商不一，當局表示，尚未發現特定疫苗有明顯問題的跡象，也並非先前因暴露在常溫之下、可能造成效果不佳，或是出現白色顆粒的問題疫苗。

加上死亡案例大多原就患有高血壓 、糖尿病等慢性疾病，當局初步認為，疫苗直接造成死亡的可能性較低。

根據疾病管理廳統計，2009年至今施打流感疫苗後死亡案例共25件，但僅有一件確認為接種疫苗引發米勒費雪症候群（Miller Fisher syndrome）導致死亡。

流感疫苗狀況不斷，也讓民眾左右為難，雖然衛生所或各醫療院所接種疫苗的隊伍仍大排長龍，但也有不少人寧願選擇放棄或延期接種，各種關於疫苗安全性、疫苗廠商的詢問電話更是讓相關單位接電話接到手軟。