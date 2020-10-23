韓外交官作假帳、挪預算 還口出「想吃人肉」

南韓外交部長康京和。(本報資料照片)

韓國外交界爆發醜聞！一位韓國駐美國 西雅圖總領事館的副領事，不僅每天對下屬惡言相向，還口出「想吃人肉」等狂言，搞得大家敢怒不敢言。然而經過舉報後，該官員卻只受到警告輕懲而已。

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根據韓國媒體「朝鮮日報日文版」報導，這位副領事自2019年上任開始，就不斷辱罵職員「你這傢伙」、「我會整死你，直到我離職為止」。也曾抱怨「這點薪水根本不夠生活」、「我的資產可是在外交部職員中排行三十名以內」等等。

但是最誇張的，還是他曾經說過「人類的肉好像很好吃，我絕對要嘗試看看」的非人性發言。另外他也被指控，講過「我的祖母是日本 人，多虧了我祖母，朝鮮人才有麵包吃」的不當發言。

除了不當言論之外，該副領事隨後也因偽造文書、挪用預算 、作假帳、違法兼職等過失遭到檢舉。然而韓國外交部卻沒有針對相關人等進行詢問，僅止於書面調查，最後更以「警告」從輕發落。由於該副領事曾經在監察部門工作過，因此被認為是監察部有意包庇自己人。

外交部的作為引起外界譁然，雖然外交部長康京和曾證實確有其舉報，但該爭議副領事至今仍未受到合理處分，甚至仍然坐穩副領事一職，可見風波還得持續一段時間。