我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

一馬貪瀆案 高盛將支付逾838億和解

編譯中心╱綜合22日電
華爾街巨擘高盛集團一家子公司22日針對馬來西亞主權財富基金一馬發展公司的海外貪瀆案認罪和解，同意支付超過新台幣838億元罰金。(路透)
華爾街巨擘高盛集團一家子公司22日針對馬來西亞主權財富基金一馬發展公司的海外貪瀆案認罪和解，同意支付超過新台幣838億元罰金。(路透)

針對馬來西亞主權財富基金一馬發展公司（1MDB）的海外貪瀆調查案，華爾街巨擘高盛集團一家子公司今天認罪和解，同意支付超過29億美元（約新台幣838億元）罰金。

馬來西亞高盛公司（Goldman Sachs Malaysia）在紐約布魯克林聯邦法院表示，將對違反「海外反腐敗行為法」（FCPA）認罪。作為認罪的一部分，該公司承認「明知且故意」串謀，違反美國的反賄賂法律。

高盛在2012年和2013年三筆債券承銷業務中，為馬來西亞政府籌資65億美元；今天的和解方案解決了美國當局對這家銀行所扮演角色的調查。馬來西亞政府聲稱，一馬募資過程中有大筆資金遭挪用。

根據和解條件，高盛將遭罰23億美元，並吐回約6億美元的不當所得。

美國司法部表示，此一和解創下歷來違反「海外反腐敗行為法」所施加的最大罰金金額。

馬來西亞政府7月間已表示，針對高盛涉入一馬貪瀆弊案部分，已與高盛達成一項39億美元的和解協議。

這起醜聞發生於馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）任內。納吉於2009年成立了一馬公司。美國司法部估計，2009年至2014年間，這項基金的高層官員及其同夥挪用了45億美元，以支付房地產，藝術品和其他奢侈品費用。

2018年11月，美國司法部起訴涉入醜聞的兩名前高盛銀行家萊斯納（Tim Leissner）和黃宗華（Roger Ng）。

高盛 美元 美國

上一則

英媒：阿根廷防疫錯誤 確診破百萬

下一則

韓外交官作假帳、挪預算 還口出「想吃人肉」

延伸閱讀

原物料 明年行情看多

原物料 明年行情看多
高盛29億和解1MDB案 西南航空重休閒客 英特爾營收佳

高盛29億和解1MDB案 西南航空重休閒客 英特爾營收佳
聯電遭美起訴侵害營業秘密等罪 恐遭罰6千萬美元

聯電遭美起訴侵害營業秘密等罪 恐遭罰6千萬美元
高盛Q3賺36億 財報優於預期

高盛Q3賺36億 財報優於預期

熱門新聞

戴森夫婦認賠出售新加坡頂層豪宅。圖／取自網路

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

2020-10-19 11:47
泰國一對父母在推特上觀看A片時，發現女兒竟成了片中主角。示意圖／Ingimage

看「多人性愛片」驚見女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

2020-10-15 08:38
泰王瓦吉拉隆功（左）被懷疑穿了防彈背心，以至於上半身看來很不自然。（路透）

泰王醜聞連環爆 回國傳穿防彈背心

2020-10-17 02:19
凱特王妃保養秀髮的秘訣大公開。圖／摘自kensingtonroyal IG

養出凱特王妃亮麗秀髮很容易！皇室髮型師曝光5步驟

2020-10-15 14:34
荷蘭一名因病失語癱瘓8年的39歲男子理查（Richard），日前服用安眠藥20分鐘後，竟能在旁人協助下行走，甚至還打電話給父親。取材自The Sun

失語癱瘓8年 他吃安眠藥20分後竟清醒行走、打電話給爸爸

2020-10-20 06:42
圖為英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司logo。美聯社

AstraZeneca疫苗臨床試驗 有志願參與者死亡

2020-10-21 16:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股
遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局

遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的