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簽了！英國正式與日本簽FTA 拚年底達成脫歐貿易協議

編譯洪啟原／綜合23日電
英國國際貿易大臣Liz Truss（左）和日本外務大臣茂木敏充（右）23日在東京共同簽署雙邊FTA。(路透)
英國國際貿易大臣Liz Truss（左）和日本外務大臣茂木敏充（右）23日在東京共同簽署雙邊FTA。(路透)

英國23日正式與日本在東京簽署雙邊自由貿易協定（FTA），為脫歐以來與主要經濟體簽署的第一份貿易協議，同時衝刺年底前與歐盟（EU）達成脫歐貿易協議。

英國國際貿易大臣Liz Truss和日本外務大臣茂木敏充共同簽署的這項FTA，原則上在9月已敲定；從兩國展開正式談判到敲定該協議約有三個月。

日本外務省表示，這項協議大幅保留英國做為歐盟成員時與日本進行貿易的條款。英國政府預估，這項協議有望在未來15年提振國內生產毛額（GDP），預料比2018年增加0.07個百分點。

Truss表示，這項協議「具有更深遠的策略影響力」，「而且為英國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）開闢一條明確的道路，也將提供全新的機會給英國企業，和提升本國經濟安全。」

日本先前支持英國加入CPTPP，這項協定涵蓋跨太平洋的11個國家，包括澳洲、越南和加拿大。

這項貿易協議有助日本商品擴大進軍英國市場，包括日本汽車和汽車零件，同時增加數位貿易和金融服務的規定。英國國際貿易部（DIT）表示，對日本提供專屬優惠，條件將優於歐盟的貿易協議，涵蓋的領域包括數位和數據、金融服務、食品與飲料，以及創意產業。

英國 日本 貿易協議

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