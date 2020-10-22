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9人打流感疫苗後死亡 南韓不叫停 民眾恐慌

編譯中心／綜合21日電
南韓近日接連出現接種流感疫苗後身亡案例，累計通報9例，最新2例死因初步研判可能為過敏性休克。示意圖，非新聞當事人。（路透）
南韓近日接連出現接種流感疫苗後身亡案例，累計通報9例，最新2例死因初步研判可能為過敏性休克。示意圖，非新聞當事人。（路透）

南韓近日接連出現接種流感疫苗後身亡案例，至21日累計通報9例，引發外界對疫苗安全性的質疑及恐慌。韓媒報導，最新2例死因初步研判可能為過敏性休克，衛生當局表示會盡速查明死因，但認為目前還不須中斷預防接種。

韓聯社報導，首例17歲高中生16日在接種免費流感疫苗後死亡，引發社會關注；20日又新增兩起案例，21日大邱78歲男子也因接種流感疫苗後離世，同日下午京畿道也有兩宗類似病例，濟州島也有一宗，為一名60多歲男子，令有關個案升至7宗。之後南韓官方再表示，有關個案共有9宗，多為60歲以上的老人。

南韓疾病管理廳廳長鄭銀敬召開緊急記者會說明，其中2例死因很可能是過敏性休克，為接種流感疫苗的後遺症之一。不過，鄭銀敬也說，雖然部分案例死因無法排除疫苗影響的可能性，但9例中有5例原就患有其他慢性疾病，尚無法確定死因與疫苗有直接關係。

官員：叫停接種為時尚早

此外，目前還沒發現特定疫苗出現異常比例特別高的狀況，因此當地防疫部門判斷不須中斷預防接種計畫。

南韓先驅報（Korea Herald）指出，南韓調查方向包括事件會否與疫苗受溫度影響有關，又或注射設備有否受汙染等。

截至昨天，包括死亡案例在內共有431例接種流感疫苗後出現異常反應，以過敏反應119例為最大宗，111例出現局部反應、93例發燒、104例有其他症狀。

出現異常反應者中154人為自費施打疫苗，另外277人則是施打公費疫苗。目前已有約1297萬人施打疫苗，自費及公費分別為461萬及836萬人。

香港01報導，南韓近來出現不少有關疫苗的風波，據韓聯社報道，當地政府較早前向一家藥企採購的流感疫苗，因運輸車輛保溫系統失靈，結果疫苗在常溫下運送，當局下令回收48萬支疫苗。另一家製藥公司也主動回收61.5萬支在流通過程中出現白色顆粒的疫苗，目前未知事件是否與死亡事件案例有關。

南韓近日接連出現接種流感疫苗後身亡案例，累計通報9例，最新2例死因初步研判可能為...
南韓近日接連出現接種流感疫苗後身亡案例，累計通報9例，最新2例死因初步研判可能為過敏性休克。示意圖，非新聞當事人。（路透）

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