泰總理擬解除緊急狀態 示威者不領情：3天內下台

曼谷的反政府運動。(路透)

泰國總理帕拉育15日頒布緊急法令，禁止曼谷的5人或以上集會，但無阻大批示威者連續多天上街抗議，繼續示威。帕拉育21日發表電視講話，表示準備解除緊急狀態 措施，但抗議人士不領情，在總理府前發出最後通牒，要求帕拉育在3天內下台，並釋放所有被捕的示威領袖。

香港01報導，帕拉育表示，「我將作出首個行動，以讓目前狀況降溫。我正準備解除曼谷的緊急狀態，如果沒有暴力事件發生，我會立即行動。」並稱爭議應該在國會內解決。

由於帕拉育的支持者在國會占多數，對於他準備解除緊急狀態的說法，抗議人士不領情。

大批示威者同日遊行 至總理辦公室，他們要求帕拉育下台、解除緊急狀態措施及釋放被捕的示威領袖。示威群眾往總理府遊行途中，還遭鎮暴警察 以鐵絲網架成的拒馬阻擋。但並未嚇阻示威群眾決心，有人動手試圖清除路障，而警方未予阻擋，在部分路障被清除後，群眾繼續往總理府推進。

示威領袖達貼（Tattep Ruangprapaikitseree）稱，有關修改憲法及改革君主制的訴求，可以在國會討論，但帕拉育必須先下台。