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空汙殺人！去年害死50萬新生兒 印度、非洲最嚴重

編譯中心／綜合21日電
2019年近50萬嬰兒因空氣污染夭折。圖為印度新德里嚴重空汙。（美聯社）
2019年近50萬嬰兒因空氣污染夭折。圖為印度新德里嚴重空汙。（美聯社）

空氣汙染對健康的影響，已成為全球關注的議題，一項研究全球空氣品質的最新報告更指出，甚至連孕婦腹中的胎兒都難逃空汙毒害。報告指出，2019年空氣汙染導致47.6萬新生兒夭折，最嚴重的是印度以及撒哈拉沙漠以南的非洲地區，其中將近2/3是由炊事燃料釋放的有毒氣體造成。

據美國健康影響研究所（HEI）和健康計量評估研究中心（IHME）的「全球疾病負擔研究」計畫（The Global Burden of Disease Study）共同提出的這項報告估計，超過11.6萬名印度嬰兒在出生第一個月死於空氣汙染，而在撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa），相關嬰兒死亡人數為23.6萬。

參與研究的科學家表示，母親在懷孕時暴露於汙染空氣中，可能會增加嬰兒早產及出生體重過輕的風險，而這兩大因素，皆為導致新生兒肺部發育不全、產生嚴重併發症甚至死亡的危險因子。

這些情況與嚴重的併發症有關，已經成為導致這印度及非洲大部分新生兒死亡案例的重要原因。

健康影響研究所所長葛林鮑（Dan Greenbaum）說明：「嬰兒的健康對每個社會的未來而言都至關重要，最新的證據顯示，在南亞和撒哈拉以南非洲出生的嬰兒面臨的風險尤其高。」

他又說：「雖然家庭仰賴劣質燃料的情況已緩慢並穩定減少，但這些燃料導致的空氣汙染仍然是造成這些幼嬰死亡的關鍵因素。」

整體而言，這項研究報告指出，2019年空氣汙染導致全球670萬人死亡，是僅次於高血壓、吸菸和飲食風險的第四大死因。

研究人員又說，雖然新冠疫情肆虐造成重大的社會及個人代價，但「世上許多國家都出現了久違的蔚藍天空和滿天星辰」，即便這種情況為時短暫。

荷蘭環境顧問團體CE Delft聯盟也發布報告，指空氣汙染對歐洲城市居民的健康造成了長短期影響，導致居民每年相關損失共超過1600億歐元（約1895億美元）。

中央社引述法新社報導，這個團體對歐洲400多個城市的空氣品質、衛生及交通數據進行全面分析，結果顯示，2018年化石燃料所造成的汙染，使每位居民平均損失1250歐元，約佔他們年收入的4%。

空氣汙染 印度 併發症

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