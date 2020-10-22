謠傳柏林博物館是撒旦教中心 逾60件展品遭潑油破壞

德國首都中心的博物館島，多家博物館、逾70件館藏藝術品和古玩文物遭不明人士破壞。（歐新社）

德國 柏林博物館 島（Museum Island）本月早些時候，遭到不明人士破壞，島上三間美術館共計63件藝術展品被人噴上油性液體，當地媒體指動機跟陰謀論有關，警方已展開調查。

德國時代周報和德國廣播電視台20日報導，不明人士於本月3日來到島上三座博物館對展品噴灑油性液體，受損展品包括古埃及石棺、石雕及19世紀畫作，皆留有明顯的污漬。館方過了兩周才讓消息曝光。

雖然噴濺的油性液體沒有腐蝕性，展品沒受到嚴重破壞，復原工作也已經展開，但柏林國家博物館副總幹事哈克（Christina Haak）表示：「這是單一行動對國家博物館所造成的最大損失。」

德國執法機構（LKA）財產犯罪調查負責人弗洛里希（Carsten Fröhlich）表示，由於涉及多座博物館，案發當天也有超過3000名遊客造訪博物館島，監視器也未捕捉到案發畫面，都使得初步調查變得相對複雜。

警方不願對破壞展品的動機發表評論，但德媒指出，事件與近幾個月在社群媒體上流傳的反新冠肺炎防疫陰謀論有關，謠言宣稱博物館島上的佩加蒙博物館（Pergamon Museum）是「撒旦教」的全球中心，因為館方正重修古希臘佩加蒙祭壇（Pergamon Altar）。

極右社運人士、名廚希爾德曼（Attila Hildmann）帶頭鼓吹這個陰謀論，稱德國總理梅克爾 正準備以疫苗來進行種族滅絕。希爾德曼曾於博物館關閉時聲稱該博物館為「撒旦的寶座」，梅克爾打算用該祭壇進行活人獻祭。

儘管疫情帶來的經濟影響及自由限制助長了陰謀論的散播，但警方仍拒絕對陰謀論作案的臆測發表評論。

柏林刑事警察福爾（Carsten Pfohl）指出，沒有跡象表明襲擊與任何意識形態或政治背景有關，因為遭到破壞的展品間彼此並不相關。