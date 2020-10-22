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機器人搶工作！2025年全球半數工作可由機器處理

編譯中心╱綜合21日電
世界經濟論壇的一份報告預測，2025年全球有一半的工作可由機器處理，這轉變有可能加劇不平等現象。圖為示意圖。（本報資料照片）。
世界經濟論壇的一份報告預測，2025年全球有一半的工作可由機器處理，這轉變有可能加劇不平等現象。圖為示意圖。（本報資料照片）。

世界經濟論壇的一份報告預測，2025年全球有一半的工作可由機器處理，這轉變有可能加劇不平等現象。行政部門的常規性工作、體力活和數據處理工作因自動化被取代的威脅最大。

世界經濟論壇（World Economic Forum）表示，「機器人革命」將在全球創造9700萬個就業機會，包括照護服務、大數據和綠色經濟相關的工作，但也會摧毀幾乎一樣多的就業機會。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，世界經濟論壇對在全世界雇用800萬人的300大企業進行研究。

超過50%接受調查的雇主表示，他們希望加快公司中某些職位自動化，43%雇主認為，很可能因為科技的原因而裁員。

世界經濟論壇表示，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的關係，企業希望降低成本和使用新方式工作，因此已經加快採用新科技的速度。但也警告，勞工現在面臨來自「自動化加速和疫情所導致經濟衰退影響」的雙重威脅。

世界經濟論壇常務董事札希迪（Saadia Zahidi）說：「（這些事情已經）加劇勞動力市場已有的不平等現象，也扭轉2007到2008年全球金融危機以來的就業增長。」

涉及諮詢、決策、推理、溝通和互動等依賴人類技能的工作需求將成長。綠色經濟工作的勞工需求也將「激增」，工程和雲端運算等領域也會有新的職缺。

但數百萬個常規性工作或體力活將被科技取代，收入最低、技能最低的勞工所受的影響最大。

就業 勞工 疫情

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