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越南暴雨釀土石流淹沒軍營！含2將軍共22官兵罹難

編譯中心／綜合20日電
越南中部與北部地區連日豪雨，淹沒農田與房舍。（歐新社）
越南中部與北部地區連日豪雨，淹沒農田與房舍。（歐新社）

幾周以來的暴雨洪水重創越南部分地區並造成數十人喪生，18日一場土石流更奪走22人性命，遺體昨天下午全數尋獲，罹難者裡還包括兩名將領。倖存士兵回憶：「睡夢中突然聽到爆炸聲，立刻拔腿往外跑，看到岩石、泥土滾滾而下。」

越南快訊報導，罹難者皆是越南人民軍第4軍區的337國防經濟團官兵。337國防經濟團當時接獲任務，要前往廣治省與寮國緊鄰的5個偏遠鄉區救助因洪災受困的民眾。

18日事發前一天，27名士兵自位於廣治省向化縣向逢鄉的營區步行30公里進入山區協助少數民族，直至午夜才返回營區休息，但不到一小時就發生悲劇。

大批越南官兵到廣治省救災，挖出被土石流掩埋的民眾。（Getty Images）
大批越南官兵到廣治省救災，挖出被土石流掩埋的民眾。（Getty Images）

官兵們忙救災，一整天都泡在水裡，回到營區後很多人累到沒洗澡就直接上床睡覺。一名經驗老道、常在山區工作的通信兵范晉安說，當時他也在睡覺，但聽到爆炸聲響立刻拔腿往外跑，並一邊大喊「土石流」，接著目擊大批土石淹沒營區。

紐時指出，18日凌晨的土石流夷平中部濱海廣治省向蓬的一座軍營。官員表示，罹難人數恐為越南承平時期最大的軍事損失；幾天前相鄰的承天順化省才發生土石流導致13人喪生，罹難者也大多為軍人。

越南政府在聲明中說：「我們從沒在天災裡損失過如此多的官兵，當中包含兩位將領與高階軍官。」

越南中部自6日起一連下了2周的大雨，迄今至少102人死亡、26人失蹤，共計疏散5萬3000戶家庭，根據氣象預報，預計21日以前，當地還會有更大的雨勢出現。急速開發與森林濫伐已加劇季節性洪水的災損，2018年時的洪水摧毀數百座民房、20多人喪生。

越南 洪水 暴雨

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