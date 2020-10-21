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澳洲加入美印日「馬拉巴軍演」 勢必觸怒中國

編譯中心／綜合20日電
美日澳軍艦19日在南海展開今年第5度聯合軍演。圖右為本月12日與美軍在南海聯合演習的日本加賀號護衛艦。 （中央社）
美日澳軍艦19日在南海展開今年第5度聯合軍演。圖右為本月12日與美軍在南海聯合演習的日本加賀號護衛艦。 （中央社）

回應印度國防部邀請，澳洲宣布參加今年11月美日印澳四國共同派遣海軍出席的「馬拉巴軍演2020」。這是澳洲自2007年以來首度重新參與該軍演，被視為「四方安全對話」（QUAD）正式加深防務。輿論認為，此舉將觸怒正在印太地區展開軍事擴張的中國。

澳洲外交部長潘恩及國防部長雷諾茲昨晚發表聯合聲名，表示澳洲將會應印度邀請，參加「馬拉巴軍演2020」。雷諾茲表示：「馬拉巴軍演將提升澳洲海軍戰力、加強緊密夥伴間的共同行動能力，並展示印太地區四大民主國家之間的深度信任。」

潘恩則說：「是次軍演的合作基楚，是來自澳洲總理莫里森和印度總理莫迪於2020年6月4日所達成，並且由本人與日本外務大臣茂木敏充於東京會面時進一步推動的『全面戰略夥伴關係』。」

印度前海軍發言人夏瑪向澳洲廣播公司表示，由美、日、印、澳四國共同參與馬拉巴軍演，將會有助反制中國在印太地區展開軍事擴張。夏瑪說：「中國的做法是，先越過第一島鏈，然後就是第二島鏈。對此，日本在上面頂住，太平洋大概有美國在控制著，澳洲可同時顧及太平洋和印太區域，接著還有我們印度在這裡。」

王毅上周斥QUAD 「印太版北約」

日本NHK、澳洲人報和澳洲廣播公司在相關報導中，均指澳洲參加「馬拉巴軍演2020」的舉動將會觸怒中國。

事實上，中國國務委員兼外長王毅上周才批評QUAD是美方發起的「印太版新北約」，屬冷戰思維。

馬拉巴軍演始於1992年，原是美印雙邊軍演，但2007年配合QUAD首次開會，邀請日本和澳洲加，但隨著翌年多國政府換屆，QUAD被閒置，未再邀請日澳加入。日本2015年再次加入成為該項軍演的永久成員。今年7月開始流傳印度再度邀請澳洲加入，至19日正式公布。

美日澳軍艦南海演習 今年第5度

此外，美國海軍太平洋艦隊20日發布新聞稿，美軍與日本海上自衛隊、澳洲皇家海軍19日在南海進行海上演習，是三方今年第5度在印太區域聯合演習。參與演習的軍艦包括美軍勃克級飛彈驅逐艦馬侃號（DDG-56）、日本海上自衛隊護衛艦霧雨號（DD-104）、澳洲海軍巡防艦亞倫塔號（FFH 151）。

今年美日澳三方海軍已共同參與2月海龍反潛演習、7月底航空母艦雷根號參與的三方演習、9月初飛彈驅逐艦貝瑞號參與的多國編隊航行，以及9月太平洋先鋒聯合演習。

澳洲 日本 印度

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