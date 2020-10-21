美俄達成協議 繼續凍結核彈頭數量1年

美俄原則上已就規範雙方核武的「新戰略武器裁減條約」達成協議，雙方將繼續凍結核彈頭數量，並無條件讓將在明年2月到期的條約延長一年。圖為俄羅斯總統普亭（左）2019年6月在G20峰會上與美國總統川普（右）握手。（路透資料照片）

華爾街日報報導，美俄原則上已就規範雙方核武的「新戰略武器裁減條約」（New START）」達成協議，雙方將繼續凍結核彈頭數量，並無條件讓將在明年2月到期的該條約延長一年。

「新戰略武器裁減條約」是美俄於2010年簽署、隔年生效的協議，限制美俄可部署的戰略核彈頭數量不得超過1550枚。一名川普 政府官員說，「我們已經非常非常接近達成協議，俄方已同意凍結核彈頭數量」，剩下的問題可望在幾天內談妥。

川普政府一直施壓俄國，希望在11月3日大選投票日前就該條約達成協議，讓川普總統在選戰最後十多天作為外交政績。

俄國外交部20日表示，俄方將同意美國 的要求，在條約延長期間凍結核彈頭數量。美國官員說，如今雙方要討論的是如何確認凍結行動等細節。美國國務院發言人歐塔加斯說，「我們讚賞俄國願意在限制核武議題上取得進展」。

這項協議用意在爭取緩衝時間，讓雙方協商取代舊版的新條約。自川普上任以來，美國已先後退出美俄「中程核武條約」以及「開放天空條約」等規範雙方核武的協議。

川普認為中國 也應該參與新戰略武器裁減條約談判，因為這項條約未納入中國，以致中國至今仍能擴張核武。美國談判代表比林斯里說，中國軍火庫雖不及美俄，但卻日益壯大且毫不受限。