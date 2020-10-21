我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

美俄達成協議 繼續凍結核彈頭數量1年

編譯中心／綜合20日電
美俄原則上已就規範雙方核武的「新戰略武器裁減條約」達成協議，雙方將繼續凍結核彈頭數量，並無條件讓將在明年2月到期的條約延長一年。圖為俄羅斯總統普亭（左）2019年6月在G20峰會上與美國總統川普（右）握手。（路透資料照片）
美俄原則上已就規範雙方核武的「新戰略武器裁減條約」達成協議，雙方將繼續凍結核彈頭數量，並無條件讓將在明年2月到期的條約延長一年。圖為俄羅斯總統普亭（左）2019年6月在G20峰會上與美國總統川普（右）握手。（路透資料照片）

華爾街日報報導，美俄原則上已就規範雙方核武的「新戰略武器裁減條約」（New START）」達成協議，雙方將繼續凍結核彈頭數量，並無條件讓將在明年2月到期的該條約延長一年。

「新戰略武器裁減條約」是美俄於2010年簽署、隔年生效的協議，限制美俄可部署的戰略核彈頭數量不得超過1550枚。一名川普政府官員說，「我們已經非常非常接近達成協議，俄方已同意凍結核彈頭數量」，剩下的問題可望在幾天內談妥。

川普政府一直施壓俄國，希望在11月3日大選投票日前就該條約達成協議，讓川普總統在選戰最後十多天作為外交政績。

俄國外交部20日表示，俄方將同意美國的要求，在條約延長期間凍結核彈頭數量。美國官員說，如今雙方要討論的是如何確認凍結行動等細節。美國國務院發言人歐塔加斯說，「我們讚賞俄國願意在限制核武議題上取得進展」。

這項協議用意在爭取緩衝時間，讓雙方協商取代舊版的新條約。自川普上任以來，美國已先後退出美俄「中程核武條約」以及「開放天空條約」等規範雙方核武的協議。

川普認為中國也應該參與新戰略武器裁減條約談判，因為這項條約未納入中國，以致中國至今仍能擴張核武。美國談判代表比林斯里說，中國軍火庫雖不及美俄，但卻日益壯大且毫不受限。

美國 川普 中國

上一則

賠償3.35億！ 蘇丹將獲美國移出恐怖主義黑名單

下一則

澳洲加入美印日「馬拉巴軍演」 勢必觸怒中國

延伸閱讀

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
攻擊佛奇打擊白登？川普再轟佛奇「不團結」

攻擊佛奇打擊白登？川普再轟佛奇「不團結」
不錄了！川普專訪突然喊卡 推文砲轟主持人沒戴口罩

不錄了！川普專訪突然喊卡 推文砲轟主持人沒戴口罩
川普賓州造勢 「賓州勝就贏大選」

川普賓州造勢 「賓州勝就贏大選」

熱門新聞

泰國一對父母在推特上觀看A片時，發現女兒竟成了片中主角。示意圖／Ingimage

看「多人性愛片」驚見女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

2020-10-15 08:38
戴森夫婦認賠出售新加坡頂層豪宅。圖／取自網路

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

2020-10-19 11:47
泰王瓦吉拉隆功（左）被懷疑穿了防彈背心，以至於上半身看來很不自然。（路透）

泰王醜聞連環爆 回國傳穿防彈背心

2020-10-17 02:19
凱特王妃保養秀髮的秘訣大公開。圖／摘自kensingtonroyal IG

養出凱特王妃亮麗秀髮很容易！皇室髮型師曝光5步驟

2020-10-15 14:34
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。取自每日郵報

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢：她已經半裸徘徊多天

2020-10-12 15:32
荷蘭一名因病失語癱瘓8年的39歲男子理查（Richard），日前服用安眠藥20分鐘後，竟能在旁人協助下行走，甚至還打電話給父親。取材自The Sun

失語癱瘓8年 他吃安眠藥20分後竟清醒行走、打電話給爸爸

2020-10-20 06:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋