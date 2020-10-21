賠償3.35億！ 蘇丹將獲美國移出恐怖主義黑名單

由於蘇丹賠償恐攻受害者與家屬3億3500萬美元，美國準備將蘇丹移出恐怖主義資助國黑名單。圖為蘇丹政府和叛亂組織本月3日在南蘇丹首都朱巴簽署和平協議，結束長達17年敵對狀態。（Getty Images）

美國 總統川普 19日表示，由於蘇丹已同意賠償恐攻受害者與家屬3億3500萬美元，準備將蘇丹移出恐怖主義資助國黑名單。這對努力展開新頁，扭轉被國際唾棄數十年境況的蘇丹文人政府而言，堪稱指標性的振奮消息。

川普在推特 寫道：「終於為美國人伸張了正義，蘇丹邁出了一大步！」他還打包票說，待賠償金「存入」，蘇丹就會從名單中除名。

蘇丹是華府列為恐怖主義資助國的四國之一，其他三國分別是伊朗、北韓、敘利亞。被列入黑名單嚴重影響蘇丹經濟發展，因為幾乎沒有大型外國投資者會想牴觸美國法律。

蘇丹在1993年巴席爾執政時期被列入黑名單，他當時強制推行政治伊斯蘭主義，同時支持已故凱達組織創辦人賓拉丹。但這個戰亂頻仍的國家去年歷經歷史性的劇變，巴席爾被年輕人領導的街頭示威潮趕下台，文人支持的過渡政府正式就職。

以蘇建交 指日可待？

路透報導，蘇丹央行20日表示已轉移這筆賠償。蘇丹正處於經濟危機，代理財長20日表示，正努力透過美國援助獲得100萬噸小麥，但未完成相關細節。另外，有美國官員透露，這次協議可能促使蘇丹與以色列示好，建立外交關係。

蘇丹總理哈姆杜克表示，川普的宣布是「對蘇丹轉型民主、對蘇丹人民最強烈的支持」。哈姆杜克是位決心改革的經濟學家，也是政府的門面，將執政到2022年大選。

哈姆杜克在推特寫道：「在我們即將擺脫蘇丹過去政權最沉重的遺毒之際，我想重申，我們是和平愛好者，從沒支持過恐怖主義。」