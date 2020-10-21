我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

賠償3.35億！ 蘇丹將獲美國移出恐怖主義黑名單

編譯中心／綜合20日電
由於蘇丹賠償恐攻受害者與家屬3億3500萬美元，美國準備將蘇丹移出恐怖主義資助國黑名單。圖為蘇丹政府和叛亂組織本月3日在南蘇丹首都朱巴簽署和平協議，結束長達17年敵對狀態。（Getty Images）
由於蘇丹賠償恐攻受害者與家屬3億3500萬美元，美國準備將蘇丹移出恐怖主義資助國黑名單。圖為蘇丹政府和叛亂組織本月3日在南蘇丹首都朱巴簽署和平協議，結束長達17年敵對狀態。（Getty Images）

美國總統川普19日表示，由於蘇丹已同意賠償恐攻受害者與家屬3億3500萬美元，準備將蘇丹移出恐怖主義資助國黑名單。這對努力展開新頁，扭轉被國際唾棄數十年境況的蘇丹文人政府而言，堪稱指標性的振奮消息。

川普在推特寫道：「終於為美國人伸張了正義，蘇丹邁出了一大步！」他還打包票說，待賠償金「存入」，蘇丹就會從名單中除名。

蘇丹是華府列為恐怖主義資助國的四國之一，其他三國分別是伊朗、北韓、敘利亞。被列入黑名單嚴重影響蘇丹經濟發展，因為幾乎沒有大型外國投資者會想牴觸美國法律。

蘇丹在1993年巴席爾執政時期被列入黑名單，他當時強制推行政治伊斯蘭主義，同時支持已故凱達組織創辦人賓拉丹。但這個戰亂頻仍的國家去年歷經歷史性的劇變，巴席爾被年輕人領導的街頭示威潮趕下台，文人支持的過渡政府正式就職。

以蘇建交 指日可待？

路透報導，蘇丹央行20日表示已轉移這筆賠償。蘇丹正處於經濟危機，代理財長20日表示，正努力透過美國援助獲得100萬噸小麥，但未完成相關細節。另外，有美國官員透露，這次協議可能促使蘇丹與以色列示好，建立外交關係。 

蘇丹總理哈姆杜克表示，川普的宣布是「對蘇丹轉型民主、對蘇丹人民最強烈的支持」。哈姆杜克是位決心改革的經濟學家，也是政府的門面，將執政到2022年大選。

哈姆杜克在推特寫道：「在我們即將擺脫蘇丹過去政權最沉重的遺毒之際，我想重申，我們是和平愛好者，從沒支持過恐怖主義。」

美國 川普 推特

上一則

夫誆出差跑去娶小三 正宮背幼子闖婚禮怒罵

下一則

美俄達成協議 繼續凍結核彈頭數量1年

延伸閱讀

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
攻擊佛奇打擊白登？川普再轟佛奇「不團結」

攻擊佛奇打擊白登？川普再轟佛奇「不團結」
不錄了！川普專訪突然喊卡 推文砲轟主持人沒戴口罩

不錄了！川普專訪突然喊卡 推文砲轟主持人沒戴口罩
川普賓州造勢 「賓州勝就贏大選」

川普賓州造勢 「賓州勝就贏大選」

熱門新聞

泰國一對父母在推特上觀看A片時，發現女兒竟成了片中主角。示意圖／Ingimage

看「多人性愛片」驚見女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

2020-10-15 08:38
戴森夫婦認賠出售新加坡頂層豪宅。圖／取自網路

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

2020-10-19 11:47
泰王瓦吉拉隆功（左）被懷疑穿了防彈背心，以至於上半身看來很不自然。（路透）

泰王醜聞連環爆 回國傳穿防彈背心

2020-10-17 02:19
凱特王妃保養秀髮的秘訣大公開。圖／摘自kensingtonroyal IG

養出凱特王妃亮麗秀髮很容易！皇室髮型師曝光5步驟

2020-10-15 14:34
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。取自每日郵報

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢：她已經半裸徘徊多天

2020-10-12 15:32
荷蘭一名因病失語癱瘓8年的39歲男子理查（Richard），日前服用安眠藥20分鐘後，竟能在旁人協助下行走，甚至還打電話給父親。取材自The Sun

失語癱瘓8年 他吃安眠藥20分後竟清醒行走、打電話給爸爸

2020-10-20 06:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋