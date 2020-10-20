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智利示威爆發警民衝突 144年教堂被燒垮

編譯張君堯／綜合19日電
大批示威者18日一早在聖地亞哥等城市集會，他們舉起自製的橫條及口號牌，呼籲其他人在下周25日的公投中，為廢除獨裁時期憲法投下贊成一票，這也是去年示威的主要訴求之一。（路透）
大批示威者18日一早在聖地亞哥等城市集會，他們舉起自製的橫條及口號牌，呼籲其他人在下周25日的公投中，為廢除獨裁時期憲法投下贊成一票，這也是去年示威的主要訴求之一。（路透）

不只泰國發生大規模反政府示威，智利18日在首都聖地亞哥有數以萬計民眾上街，紀念去年的反政府示威一周年，警民衝突更造成兩座教堂燒毀倒塌。

大批示威者18日一早在聖地亞哥等城市集會，舉起自製的橫條及口號牌，呼籲其他人在25日的公投中，為廢除獨裁時期憲法投下贊成一票，這也是去年示威的主要訴求之一。

各地示威起初大致和平，後來發生暴力事件，並演變成警民衝突，逾15個地鐵站一度關閉。有人向警署及教堂投擲燃燒彈，政府則派出水砲車驅散民眾，沒想到因此激怒更多人，他們拿起石頭、棍子甚至是滑板攻擊水砲車上的鎮暴警察，約10多名警員受傷，至少10人被捕。

智利首都聖地亞哥數以萬計民眾18日上街集會，紀念去年的反政府示威一周年，警民衝突...
智利首都聖地亞哥數以萬計民眾18日上街集會，紀念去年的反政府示威一周年，警民衝突更造成一座教堂燒毀倒塌。（Getty Images）

位於首都聖地牙哥的一座教堂頂端著火，塔尖燒至坍塌，儘管消防員到場撲救仍無法阻止教堂倒塌。媒體報導，這座教堂是1876年興建的聖母升天堂，又以「藝術家教區」之名為人所知。另一間教堂則遭洗劫並縱火損壞，消防員已設法控制火勢。

智利內政與公共安全部部長培瑞斯表示：「放火燒教堂是殘忍的表現。」他又說，這些暴力行徑僅出自「少數」示威者之手。總統皮涅拉呼籲民眾和平示威，並遵守防疫指引。民眾則呼籲總統結束獨裁政權下台。

智利去年就曾爆發大規模反政府的示威，釀成逾30人死亡，數千人受傷。

地鐵站 警察 聖地牙哥

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