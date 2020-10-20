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安倍又拜靖國神社 卸任一個月去兩次「是個人信仰」

編譯中心／綜合19日電
圖為日本前首相安倍晉三9月19日在個人推特貼出當天參拜靖國神社的照片。（取材自推特）
圖為日本前首相安倍晉三9月19日在個人推特貼出當天參拜靖國神社的照片。（取材自推特）

日本前首相安倍晉三19日上午前往靖國神社參拜，他9月中甫卸任首相後，也曾前往靖國神社，這是他卸任約一個月兩度前往參拜。日本政府表示，這是個人宗教信仰。

靖國神社17、18日舉行秋季例行大祭，首相菅義偉與所有內閣閣員均未前往參拜，菅義偉比照安倍政府做法，供奉了被稱為「真榊」的供品。日媒指出，此舉除了新冠肺炎疫情影響外，也避免影響菅義偉的外交戰略。今年春季例行大祭期間，也沒有閣僚前往參拜。

NHK報導，安倍今早前往參拜，並對媒體表示，為了表達對英靈們的尊崇之意。安倍在卸任後，上月19日也曾前往參拜，一個月去了兩次。而在安倍2012年回鍋擔任首相期間，只有在2013年12月去過一次，往後在首相任內未再前往靖國神社參拜。

內閣官房長官加藤勝信上午表示，知悉前首相安倍晉三以個人身分前往參拜，關於個人宗教信仰，政府不宜介入。菅義偉供奉「真榊」做法雖然是比照安倍時期，但仍舊引起中國、南韓政府抗議。加藤表示，這是個人行為。

總理大臣是否以個人立場前往參拜或奉納祭品，是關於個人的宗教信仰自由，政府不宜介入。據了解，供奉「真榊」是首相適切判斷。至於上面寫上總理大臣的職銜，這是表示個人地位的慣例，很常見。

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