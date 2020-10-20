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泰國政府打壓示威 禁止媒體報導、封鎖Telegram

編譯中心／綜合19日電

泰國反政府示威浪潮持續，泰國警察總長已簽署命令，要求四家泰國媒體停止報導新聞，並關閉一個由學運團體成立的臉書專頁，遭批是「回到獨裁時期」。路透報導，泰國政府也打算封鎖示威者用來通聯的Telegram即時通訊軟體。

泰國自7月以來全國掀起一股學運浪潮，直到19日為止，曼谷街頭已有十次大型示威，抗議民眾要求解散國會、總理帕拉育下台以及王室改革。

在這波抗議中，泰媒利用臉書等社群媒體大量直播現場。曼谷郵報報導，警察總長蘇瓦16日簽署了一份命令，表示在緊急狀態下，要求國家廣播和通訊委員會及數位經濟部禁止四家媒體和一個臉書粉絲專頁進行報導，「因為這些報導有害國家安全」。命令表示將針對這些媒體進行調查，「予以暫時停播或移除電腦資訊」。

這四家泰國媒體包括Voice TV、Prachathai、The Reporters以及The Standard。一個臉書粉絲專頁則是學生抗議團體「自由青年」（Free Youth）的專頁。自由青年已告知支持者他們的臉書可能被關閉，呼籲支持者加入Telegram以獲取最新資訊。不過，蘇瓦19日說，他已要求數位經濟部限制「自由青年」使用Telegram。

泰國 臉書 警察

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