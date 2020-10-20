泰國示威潮跨出首都圈 總理召國會商議：政府已讓步

泰國民眾19日不顧政府警告，在首都曼谷繼續走上街頭，要求泰國總理帕拉育下台，抗議浪潮更跨出首都圈，在北部、南部城市都有示威活動。（路透）

成千上萬泰國 民眾19日不顧政府警告，在首都曼谷繼續走上街頭，要求泰國總理帕拉育下台，抗議浪潮更跨出首都圈，在北部、南部城市都有示威活動。帕拉育當天要求國會召開特別會議，討論如何化解緊張情勢。

示威民眾19日在曼谷三處地點集結，要求帕拉育下台及改革王室。他們比出反政府的三指手勢，高喊「（帕拉育）下台，下台」。示威民眾透過即時通訊軟體聯絡集結，搶在警方得以出手制止前展開遊行 。當天曼谷的示威活動在晚間7時半結束，北部的清邁和南部的宋卡等城市，也有同步示威。

不甩緊急狀態令，泰國曼谷民眾昨開啟手機燈光示威，要求改革。（路透）

泰國「人權團體律師協會」說，泰國法院19日准許三個月來被捕的19名抗議者交保，但未包括抗爭領袖。上周部分示威者對王室車隊比出反政府手勢，促使政府動手逮捕示威領袖並宣布禁止集會的緊急命令。

帕拉育說，正休會的國會將加開特別會議，討論如何化解緊張情勢，並警告抗爭者別違法：「我要求抗爭者和平集會。政府已經做了某種程度的讓步。」

過去一周，數萬示威者不顧當局禁止超過四人集會的緊急命令，走上街頭，多半是青年學子。警方估計，大約2萬人18日在曼谷抗議，不過帶頭抗爭的活躍分子與當地媒體估算人數更多。

這場抗爭似乎在泰國獲得愈來愈多的支持，從南部的普吉到東北部的孔敬，18日都出現模較小的抗議活動。

這場沒有明顯帶頭人的大規模抗爭，要求前軍事將領及2014年政變策動者帕拉育下台，並要求修改軍方起草的憲法。這部憲法被指用於操弄去年選舉，以對帕拉育有利。

抗爭者還提出前所未有的主張，要求改革王室。他們要求廢除禁止詆毀王室的法規，還要求提高王室財政透明度，以及王室不得干政。