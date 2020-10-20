得養6孩、付前妻大筆贍養費 英相抱怨薪水低不夠用

英國首相強生傳私下抱怨薪水低不夠用，保守黨國會議員認為首相強生擬明春辭職。（美聯社）

歐盟 談判代表巴尼耶與英國 脫歐談判代表佛洛斯特，19日再度通話協商，力圖在距離英脫過渡期進入倒數十周前，挽救陷入僵局的貿易協議磋商。英國據傳打算修訂充滿爭議的「內部市場法案」，以利與歐盟達成貿易協議。

英國首相強生上周表示，繼續談判毫無意義，現在該準備英國「無協議脫歐」的情況。不過，彭博資訊報導，英國國會準備調整「內部市場法案」中最具爭議的部分，以利排除與歐盟協商的阻礙。「內部市場法案」9月已在下議院過關，19日將在上議院進行辯論，其中與北愛爾蘭貿易有關的爭議條款，引發歐盟不滿。

知情官員表示，上議院議員們本周不太可能全盤否決這項草案，未來幾周勢將刪除最具爭議的部分。

英相傳明年春天辭職

此外，英媒披露，保守黨國會議員透露，強生曾私下抱怨年薪僅約15萬英鎊（約19.4萬美元 ）太少；但他希望再做6個月把脫歐搞定，並等到擺脫疫情。因此議員認為，強生可能在明春辭職。

一名國會議員透露，強生至少有6名子女，有些年紀不夠大仍需要花錢；況且他還要依離婚協議，付前妻惠勒大筆贍養費。另外，強生還要考慮年僅6個月大么兒威爾弗雷德未來的教育費。若把威爾弗雷德送到強生的母校伊頓公學（Eton），每年得花上4萬2500元英鎊（約5.4萬美元）。

鏡報網站報導，前任首相梅伊靠著巡迴演講，一年入袋超過100萬英鎊（約1295萬美元），據說強生對此眼紅不已。強生在出任首相前不久，光憑兩場演說就在1個月內到手16萬英鎊（約20萬美元），每個月還有專欄稿費2萬3000英鎊（約2.9萬美元）。

前首相卡麥隆卸任後一場演說價碼12萬英鎊（約15.5萬美元）；另一位前首相布萊爾的演說和顧問收入估計達2200萬英鎊（約2846萬美元）。