捍衛言論自由！法國示威遍地開花 悼念遭斬首教師

大批法國民眾18日聚集在巴黎共和廣場，支持言論自由。（Getty Images）

法國1名中學教師因在課堂上展示先知穆罕默德的諷刺漫畫，16日遭18歲凶嫌當街斬首。法國多個大城市18日舉行示威，成千上萬民眾手舉寫有「我是老師」的標語牌，譴責極端與恐怖主義並捍衛言論自由。總統府則宣布21日全國致哀。

法廣報導，巴黎、里昂、里爾、史特拉斯堡等城市今天舉行示威，悼念教師山繆帕第被恐怖主義分子殘忍殺害。示威者中也有穆斯林民眾，舉著標語牌「我是穆斯林人，但我反對暴力，我支持言論自由」。

巴黎有近萬民眾聚集在共和國廣場。總理凱斯特、巴黎市長伊達戈、巴黎大區主席佩格萊斯、各政黨負責人包括激進左派領袖梅蘭雄等人，都現身集會現場。這是共和國廣場再度成為抗議恐怖主義的集會源地。2015年查理周刊和超市獸人恐怖攻擊事件之後，約150萬人聚集在這座廣場示威抗議。

共和國廣場當天飄揚法國三色旗，響徹馬賽進行曲。示威者高喊：「我們不會害怕！」總理凱斯特也在推特上寫道：「我你做不到分裂我們！」

法國教育部 長布朗奇以及分管公民權益教育的副部長也參加集會。法國教育部長布朗奇稍早向法國第2電視台（France 2）表示：「要展現我們的動員、團結和全國的凝聚力，這絕對重要。」他號召大家一起挺教師。

法國反恐檢察官表示，山繆帕第因為展示嘲諷漫畫，曾遭網路威脅鎖定，任教學校的一名女學生的父親也在網路上號召大家抵制山繆帕第。

俄羅斯 車臣籍的18歲凶嫌阿布杜拉行凶後隨即遭警方開槍擊斃。俄羅斯駐巴黎大使館 表示，阿布杜拉在莫斯科出生，6歲時舉家至法國，並要求獲得庇護。女學生父親及一名已知的伊斯蘭好戰分子共11人遭到逮捕，包括凶嫌的四名親屬。