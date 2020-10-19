我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

泰國再萬人示威！韓流巨星、選美皇后聲援 總理稱願對話

編譯中心／綜合18日電
泰國示威者18日在曼谷反政府示威期間，手持被捕示威領袖的肖像海報。（路透）
泰國示威者18日在曼谷反政府示威期間，手持被捕示威領袖的肖像海報。（路透）

泰國反政府示威進入第5天，抗議團體無懼警方日前的驅離威脅，今天再度號召上萬支持者兵分兩路占領曼谷兩個主要路口，要求總理下台以及王室改革，全國有最少12個府、19個地點出現集會。總理府發言人向路透表示，政府希望與抗議群眾對話，一起找出解決之道。

聚集在曼谷亞速十字路口的示威者比出手指打叉的手勢。（路透）
聚集在曼谷亞速十字路口的示威者比出手指打叉的手勢。（路透）

泰國民主運動聲勢愈來愈浩大後，各界名人紛紛加入發聲行列，聲援抗議者。中央社引述法新社報導，擁有美泰國籍、暱稱「泰國王子」的韓流偶像尼坤（Nichkhun）在推特表示，自己不能再「袖手旁觀」警方使用暴力。剛拿下泰國環球小姐后冠的亞曼達（Amanda Obdam）也在Instagram上，張貼數張鎮暴警察揮舞盾牌、抗議者隻身對抗的照片。

總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）18日表示，總理帕拉育承認示威權利，但強調必須依法示威，又稱「政府願意聆聽所有人的問題，並持續解決各方面的問題」。與上周相比，帕拉育的態度稍微軟化。

昨天閃電通知加上兵分三路模式奏效，學運組織「人民團體」今天再度於集會前一小時通知示威地點，號召支持者下午4時到勝利紀念碑路口以及亞速天鐵站路口集會。晚間7時左右，兩處的抗議民眾已經超過萬人。

泰國大批示威者18日冒雨在勝利紀念碑集結，並要求總理帕拉育下台。（路透）
泰國大批示威者18日冒雨在勝利紀念碑集結，並要求總理帕拉育下台。（路透）

由於警方16日曾動用水車驅離，今天示威現場有不少人準備免費雨傘、雨衣和頭盔提供抗議民眾使用，示威群眾也以接力方式協助遞送物資，現場士氣高昂。主辦單位在晚間8時20分左右宣布散會，活動和平落幕。

泰國 驅離 警察

上一則

「新冠病毒甜點」 捷克咖啡廳大賺防疫財

下一則

捍衛言論自由！法國示威遍地開花 悼念遭斬首教師

延伸閱讀

水砲對雨傘：下一招宵禁？泰國抗爭的「曼谷雨夜之戰」

水砲對雨傘：下一招宵禁？泰國抗爭的「曼谷雨夜之戰」
無視政府警告 曼谷示威者化整為零分進合擊

無視政府警告 曼谷示威者化整為零分進合擊
泰國反政府示威未歇 警方首度噴灑強力水柱驅趕

泰國反政府示威未歇 警方首度噴灑強力水柱驅趕
無視下台呼聲！泰總理拒辭 反問「我做錯什麼」

無視下台呼聲！泰總理拒辭 反問「我做錯什麼」

熱門新聞

泰國一對父母在推特上觀看A片時，發現女兒竟成了片中主角。示意圖／Ingimage

看「多人性愛片」驚見女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

2020-10-15 08:38
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。取自每日郵報

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢：她已經半裸徘徊多天

2020-10-12 15:32
凱特王妃保養秀髮的秘訣大公開。圖／摘自kensingtonroyal IG

養出凱特王妃亮麗秀髮很容易！皇室髮型師曝光5步驟

2020-10-15 14:34
泰王瓦吉拉隆功（左）被懷疑穿了防彈背心，以至於上半身看來很不自然。（路透）

泰王醜聞連環爆 回國傳穿防彈背心

2020-10-17 02:19
川普政府要求南韓，禁止使用來自華為等中國企製造的產品，但首爾當局初步已拒絕。 路透

美國要求禁用華為等中國科技業製造品 南韓婉拒

2020-10-14 07:59
戴森夫婦認賠出售新加坡頂層豪宅。圖／取自網路

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

2020-10-19 11:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次