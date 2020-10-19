泰國再萬人示威！韓流巨星、選美皇后聲援 總理稱願對話

泰國示威者18日在曼谷反政府示威期間，手持被捕示威領袖的肖像海報。（路透）

泰國 反政府示威進入第5天，抗議團體無懼警方日前的驅離 威脅，今天再度號召上萬支持者兵分兩路占領曼谷兩個主要路口，要求總理下台以及王室改革，全國有最少12個府、19個地點出現集會。總理府發言人向路透表示，政府希望與抗議群眾對話，一起找出解決之道。

聚集在曼谷亞速十字路口的示威者比出手指打叉的手勢。（路透）

泰國民主運動聲勢愈來愈浩大後，各界名人紛紛加入發聲行列，聲援抗議者。中央社引述法新社報導，擁有美泰國籍、暱稱「泰國王子」的韓流偶像尼坤（Nichkhun）在推特表示，自己不能再「袖手旁觀」警方使用暴力。剛拿下泰國環球小姐后冠的亞曼達（Amanda Obdam）也在Instagram上，張貼數張鎮暴警察 揮舞盾牌、抗議者隻身對抗的照片。

總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）18日表示，總理帕拉育承認示威權利，但強調必須依法示威，又稱「政府願意聆聽所有人的問題，並持續解決各方面的問題」。與上周相比，帕拉育的態度稍微軟化。

昨天閃電通知加上兵分三路模式奏效，學運組織「人民團體」今天再度於集會前一小時通知示威地點，號召支持者下午4時到勝利紀念碑路口以及亞速天鐵站路口集會。晚間7時左右，兩處的抗議民眾已經超過萬人。

泰國大批示威者18日冒雨在勝利紀念碑集結，並要求總理帕拉育下台。（路透）

由於警方16日曾動用水車驅離，今天示威現場有不少人準備免費雨傘、雨衣和頭盔提供抗議民眾使用，示威群眾也以接力方式協助遞送物資，現場士氣高昂。主辦單位在晚間8時20分左右宣布散會，活動和平落幕。